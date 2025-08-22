न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ केस, सरकारी वकील को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप

महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर जिले के वाडवानी में एक सरकारी वकील ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ शुक्रवार को ‘आत्महत्या के लिए उकसाने’ का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर जिले के वाडवानी में एक सरकारी वकील ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ शुक्रवार को ‘आत्महत्या के लिए उकसाने’ का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, वकील विनायक चंदेल (47) ने कथित तौर पर स्थानीय अदालत के भवन में फांसी लगा ली। यह घटना उस समय सामने आई जब शुक्रवार सुबह अदालत का कर्मचारी काम करने के लिए वहां पहुंचा।

क्लर्क पर भी आरोप

इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस को मिले सुसाइड नोट में चंदेल ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रफीक शेख और तायडे नामक क्लर्क को दोषी ठहराया है। चंदेल के बेटे की शिकायत के अनुसार, उसके पिता जनवरी 2025 से वाडवानी अदालत में सरकारी वकील के रूप में कार्यरत थे। पिछले कुछ हफ्तों से वह तनाव में थे और परिवार के सदस्यों से उन्होंने कहा था कि हाल ही में कार्यभार संभालने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट रफीक शेख ने बिना किसी कारण के उन्हें अपमानित और उत्पीड़ित किया।