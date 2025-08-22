न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ केस, सरकारी वकील को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप
महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर जिले के वाडवानी में एक सरकारी वकील ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ शुक्रवार को ‘आत्महत्या के लिए उकसाने’ का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, वकील विनायक चंदेल (47) ने कथित तौर पर स्थानीय अदालत के भवन में फांसी लगा ली। यह घटना उस समय सामने आई जब शुक्रवार सुबह अदालत का कर्मचारी काम करने के लिए वहां पहुंचा।
क्लर्क पर भी आरोप
इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस को मिले सुसाइड नोट में चंदेल ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रफीक शेख और तायडे नामक क्लर्क को दोषी ठहराया है। चंदेल के बेटे की शिकायत के अनुसार, उसके पिता जनवरी 2025 से वाडवानी अदालत में सरकारी वकील के रूप में कार्यरत थे। पिछले कुछ हफ्तों से वह तनाव में थे और परिवार के सदस्यों से उन्होंने कहा था कि हाल ही में कार्यभार संभालने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट रफीक शेख ने बिना किसी कारण के उन्हें अपमानित और उत्पीड़ित किया।
सुसाइड नोट में क्या लिखा
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि तायडे ने भी चंदेल के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। आत्महत्या के कथित नोट में चंदेल ने लिखा, ‘न्यायिक मजिस्ट्रेट रफीक शेख मुझे सभी के सामने अपमानित करते हैं और मेरी नहीं सुनते’ और ‘समन जारी करने वाला तायडे भी मेरे साथ सहयोग नहीं करता।’ वकील ने नोट में यह भी कहा कि उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शेख और तायडे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में जांच जारी है।