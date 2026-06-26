'भारतीय के तौर पर मरना चाहती हूं' 94 वर्षीय महिला ने छोड़ी अमेरिकी नागरिकता, संविधान की शपथ ली

आंध्र प्रदेश में 94 वर्षीय एक महिला ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है। महिला वर्ष 2000 से अमेरिकी नागरिक हैं। वह 2018 से भारत में रह रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी अंतिम इच्छा एक भारतीय के तौर पर मरने की है।

विदेश में रहने वाले भारतीयों में अकसर आपने एक देश प्रेम की बातें सुनी होगीं। कहते हैं कि हिंदुस्तानी चाहें कहीं भी रहे लेकिन वह अपनी जड़ें नहीं भूलता है। हां, आम तौर पर भारत में रहने वाले लोग अमेरिका या कनाडा के वीजा और वहां की नागरिकता के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन एक बार जब वह मिल जाता है, तो वह भारत को याद करने लगते हैं। ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया है। इसमें पिछले 26 सालों से अमेरिका की नागरिक महिला ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दिया है। इतना ही नहीं महिला ने भारत के प्रति सच्ची निष्ठा रखने की भी शपथ ली है। महिला का कहना है कि वह भारतीय होकर अपने पूर्वजों के गांव में ही शांति के साथ मरना चाहती है।

यह पूरा मामला, आंध्र प्रदेश के एक गांव की रहने वालीं 94 वर्षीय कोंड्रागुंटा महालक्ष्म्मा का है। वर्तमान में वह अमेरिका की नागरिक हैं। लेकिन 2018 से भारत में रह रही हैं। पिछले मंगलवार को उन्होंने अपने बेटे के साथ जाकर बापटला जिले के कलेक्टर की जनसुनवाई में पूरे मामले को विस्तार से रखा।

कलेक्टर के सामने शपथ लेती हुईं…

उन्होंने बताया कि पति नागभूषणम की मृत्यु के बाद वह अपने बेटे डॉक्टर के. बुचैया चौधरी के पास अमेरिका चली गई थीं। वहां पर उन्होंने 2000 में नागरिकता हासिल कर ली। दो दशकों तक अमेरिका में अपने डॉक्टर बेटे के साथ रहने के बाद वह 2018 भारत लौट आईं और अपने पैतृक गांव में आकर दोबारा बस गईं। तब से लेकर अब तक वह वहीं रह रही हैं।

कलेक्टर के सामने ली शपथ इसके बाद उन्होंने ऑनलाइन नागरिकता के लिए आवेदन भी किया है। लेकिन नागरिकता की शर्तों के आधार पर प्रोसेस लंबा चलने की संभावना है। कलेक्टर विनोद कुमार की जनसुनवाई में अपने डॉक्टर बेटे के साथ पहुंची महालक्ष्म्मा ने कहा कि वह एक भारतीय होकर मरना चाहती हैं। इसलिए वह अपनी अमेरिकी नागरिकता छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। इसके बाद कलेक्टर ने एक अधिकारी ने मार्गदर्शन में भारत की निष्ठा और संविधान में सच्ची श्रद्धा रखने की की शपथ दिलवाई।