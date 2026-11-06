दुनिया मान रही 'महाभारत' का लोहा, 3 भारतीय ग्रंथों को UNESCO ने अपने रजिस्टर में जोड़ा
महाभारत, अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी को यूनेस्को ने 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर' में शामिल किया है। इससे पता चलता है कि दुनिया हमारे इतिहास और विचारों को कितना महत्व देती है।
दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य और ऐतिहासिक, धार्मिक ग्रंथ महाभारत समेत तीन ग्रंथों की पांडुलिपियों को यूनेस्को ने अपने स्मृति रजिस्टर में शामिल किया है। महाभारत के अतिरिक्त इस सूची में कल्हण द्वारा 12वीं सदी में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ 'राजतरंगिणी', और शासन तथा राज्य-संचालन पर आधारित कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' का नाम शआमिल है। इन ग्रंथों को यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर' में शामिल किया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
पीआईबी संस्कृति ने 'एक्स' पर यह घोषणा की और यूनेस्को प्रमाणपत्रों की तस्वीरें साझा कीं। उसने कहा, "भारत के लिए अत्यंत गर्व का क्षण! राजतरंगिणी, महाभारत और अर्थशास्त्र को यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर' में शामिल किया गया है। यह भारत की समृद्ध सभ्यतागत विरासत को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है!" इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) ने बताया कि यह फैसला इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर' के 11वें सत्र में लिया गया।
दुनिया ने माना भारत का लोहा
एक अधिकारी के अनुसार, तीनों कार्यों के लिए नामांकन दस्तावेज तैयार करने में आईजीएनसीए ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अधिकारी ने कहा कि इन तीनों ग्रंथों का यूनेस्को के क्षेत्रीय रजिस्टर में शामिल होना भारत की ऐतिहासिक स्मृति, धर्म की शाश्वत अवधारणा और राज्य संचालन की समृद्ध परंपरा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता है। इस नवीन उपलब्धि के साथ इस क्षेत्रीय रजिस्टर में भारत की कुल प्रविष्टियों की संख्या छह हो गई है।
12वीं शताब्दी में रची गई राजतरंगिणी
बारहवीं शताब्दी में कश्मीर के इतिहासकार कल्हण द्वारा रचित 'राजतरंगिणी' भारतीय इतिहास लेखन की विशिष्ट कृति मानी जाती है। इसमें कश्मीर के राजाओं, राजनीतिक घटनाक्रमों और तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। इतिहास को साक्ष्यों, परंपराओं और आलोचनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर प्रस्तुत करने की इसकी पद्धति इसे भारतीय इतिहास लेखन की महत्वपूर्ण धरोहर बनाती है। वहीं, 'महाभारत' भारतीय सभ्यता और साहित्यिक परंपरा का ऐसा महाकाव्य है, जिसकी प्रासंगिकता समय और भौगोलिक सीमाओं से परे है। यह केवल महायुद्ध की कथा नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य, न्याय, सत्ता, मानवीय संबंधों और जीवन के जटिल प्रश्नों पर व्यापक विमर्श प्रस्तुत करता है। इसमें निहित दार्शनिक चिंतन और जीवन मूल्य इसे दक्षिण एशिया की साझा सांस्कृतिक स्मृति के साथ-साथ मानवता की महत्वपूर्ण बौद्धिक विरासत बनाते हैं।
अर्थशास्त्र आज भी प्रासंगिक
कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' प्राचीन भारत की राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक दूरदर्शिता का परिचायक है। इस ग्रंथ में शासन व्यवस्था, राज्य संचालन, अर्थनीति, कूटनीति, प्रशासन और सामरिक रणनीति से जुड़े सिद्धांतों का विस्तृत उल्लेख है। राज्य व्यवस्था और शासन-कौशल के अध्ययन में इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें