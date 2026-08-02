'मदरसे सिर्फ जिहादी पैदा करते हैं...' बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर क्या बोलीं तसलीमा नसरीन?
निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश में बढ़ते धार्मिक कट्टरपंथ और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मदरसों को जिहादी पैदा करने वाला बताया, समान नागरिक संहिता और धर्मनिरपेक्ष देश की मांग की तथा शेख हसीना की वापसी पर जोर दिया।
निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन ने बांग्लादेश की मौजूदा सियासी और सामाजिक स्थिति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मदरसा शिक्षा को गैर-जरूरी बताते हुए दावा किया कि इससे सिर्फ जिहादी पैदा होते हैं। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की बिगड़ती हालत का जिक्र करते हुए कहा कि वहां हिंदू महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं हैं, यहां तक कि उत्तराधिकार संबंधी अधिकार भी उन्हें नहीं मिलते।
मदरसे से जिहादी पैदा होते हैं
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मदरसे नहीं होने चाहिए। कई मामलों में मदरसे जिहादी बनाते पाए गए हैं। इमामों और मदरसा शिक्षकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मुझे नहीं लगता कि मदरसों की कोई जरूरत है। कई स्नातक आगे कोई अच्छा काम नहीं करते; वे दान पर गुजारा करते हैं। उन्होंने बांग्लादेश को पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष देश बनाने की मांग की। उनके अनुसार कुछ मस्जिदें जिहादी गतिविधियों का केंद्र बन गई हैं, इसलिए सरकार को उन पर सख्त निगरानी और नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश सच में धर्मनिरपेक्ष बनना चाहता है तो धर्म को सरकार से अलग रखना होगा। ये तरीके समाज को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।
बांग्लादेश की सियासत पर क्या बोलीं?
सियासी हालात पर बात करते हुए नसरीन ने कहा कि कट्टरपंथी समूहों के प्रभाव में कोई कमी नहीं दिख रही। उल्टा यह बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे इसके कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे। जमात-ए-इस्लामी अब संसद में मौजूदगी रखेगी। बेहतर होता अगर अवामी लीग मुख्य विपक्षी पार्टी बनी रहती। उन्होंने तारिक रहमान और मुहम्मद यूनुस के शासनकाल में कोई खास अंतर नहीं बताया। उनका आरोप है कि यूनुस के समय में हिंदुओं को ज्यादा जुल्म का सामना करना पड़ा है।
नसरीन ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने दावा किया कि कई मदरसों में गैर-मुसलमानों के प्रति नफरत सिखाई जाती है और हिंदुओं, बौद्धों तथा ईसाइयों को जुल्म सहना पड़ रहा है। उन्होंने जोर दिया कि सबसे ज्यादा जरूरत शिक्षा की है। सभी को जीने का अधिकार है। ज्यादा मंदिर और मदरसे बनाने के बजाय शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए।
समान नागरिक संहिता की मांग
नसरीन ने बताया कि वे पिछले 40 सालों से समान नागरिक संहिता के लिए अभियान चला रही हैं। इस उपमहाद्वीप को समान नागरिक संहिता की जरूरत है। खासकर महिलाओं पर धर्म के आधार पर निजी कानून लागू नहीं होने चाहिए। बांग्लादेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा नहीं मिलता। कई हिंदू पुरुष एक से ज्यादा शादियां करते हैं और महिलाएं तलाक नहीं ले सकतीं। उनके अनुसार हिंदू महिलाओं के अधिकार सुरक्षित करने के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है क्योंकि धर्म आधारित निजी कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म जो महिलाओं को यौन गुलाम बनाता है, उसे छोड़ देना चाहिए।
शेख हसीना पर क्या बोलीं?
इस दौरान तसलीमा नसरीन ने उम्मीद जताई कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर होंगे। उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने बांग्लादेश की आजादी में बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि शेख हसीना को वापस जाना चाहिए और बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि आज तक किसी ने मुझे वापस जाने या आने के लिए नहीं कहा, ऐसे में मैं अपने देश वापस कैसे जाऊंगी?
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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