'मदरसे सिर्फ जिहादी पैदा करते हैं...' बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर क्या बोलीं तसलीमा नसरीन?

निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश में बढ़ते धार्मिक कट्टरपंथ और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मदरसों को जिहादी पैदा करने वाला बताया, समान नागरिक संहिता और धर्मनिरपेक्ष देश की मांग की तथा शेख हसीना की वापसी पर जोर दिया।

निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन ने बांग्लादेश की मौजूदा सियासी और सामाजिक स्थिति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मदरसा शिक्षा को गैर-जरूरी बताते हुए दावा किया कि इससे सिर्फ जिहादी पैदा होते हैं। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की बिगड़ती हालत का जिक्र करते हुए कहा कि वहां हिंदू महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं हैं, यहां तक कि उत्तराधिकार संबंधी अधिकार भी उन्हें नहीं मिलते।

मदरसे से जिहादी पैदा होते हैं उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मदरसे नहीं होने चाहिए। कई मामलों में मदरसे जिहादी बनाते पाए गए हैं। इमामों और मदरसा शिक्षकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मुझे नहीं लगता कि मदरसों की कोई जरूरत है। कई स्नातक आगे कोई अच्छा काम नहीं करते; वे दान पर गुजारा करते हैं। उन्होंने बांग्लादेश को पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष देश बनाने की मांग की। उनके अनुसार कुछ मस्जिदें जिहादी गतिविधियों का केंद्र बन गई हैं, इसलिए सरकार को उन पर सख्त निगरानी और नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश सच में धर्मनिरपेक्ष बनना चाहता है तो धर्म को सरकार से अलग रखना होगा। ये तरीके समाज को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।

बांग्लादेश की सियासत पर क्या बोलीं? सियासी हालात पर बात करते हुए नसरीन ने कहा कि कट्टरपंथी समूहों के प्रभाव में कोई कमी नहीं दिख रही। उल्टा यह बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे इसके कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे। जमात-ए-इस्लामी अब संसद में मौजूदगी रखेगी। बेहतर होता अगर अवामी लीग मुख्य विपक्षी पार्टी बनी रहती। उन्होंने तारिक रहमान और मुहम्मद यूनुस के शासनकाल में कोई खास अंतर नहीं बताया। उनका आरोप है कि यूनुस के समय में हिंदुओं को ज्यादा जुल्म का सामना करना पड़ा है।

नसरीन ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश सरकार हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने दावा किया कि कई मदरसों में गैर-मुसलमानों के प्रति नफरत सिखाई जाती है और हिंदुओं, बौद्धों तथा ईसाइयों को जुल्म सहना पड़ रहा है। उन्होंने जोर दिया कि सबसे ज्यादा जरूरत शिक्षा की है। सभी को जीने का अधिकार है। ज्यादा मंदिर और मदरसे बनाने के बजाय शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए।

समान नागरिक संहिता की मांग नसरीन ने बताया कि वे पिछले 40 सालों से समान नागरिक संहिता के लिए अभियान चला रही हैं। इस उपमहाद्वीप को समान नागरिक संहिता की जरूरत है। खासकर महिलाओं पर धर्म के आधार पर निजी कानून लागू नहीं होने चाहिए। बांग्लादेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा नहीं मिलता। कई हिंदू पुरुष एक से ज्यादा शादियां करते हैं और महिलाएं तलाक नहीं ले सकतीं। उनके अनुसार हिंदू महिलाओं के अधिकार सुरक्षित करने के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है क्योंकि धर्म आधारित निजी कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म जो महिलाओं को यौन गुलाम बनाता है, उसे छोड़ देना चाहिए।