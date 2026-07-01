नाम 'लॉरा फ्रांसेस' पर रग-रग में हिंदू धर्म, HC बोला- मंदिर में एंट्री नहीं रोक सकते

मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- हिंदू धर्म अपनाने वाली अमेरिकी महिला को नाम या नागरिकता के आधार पर मंदिर में एंट्री से नहीं रोक सकते। कोर्ट ने कहा कि हिंदू धर्म में सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं।

धर्म से जुड़े एक मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू धर्म अपना चुकी किसी भी अमेरिकी महिला को सिर्फ उसके नाम या राष्ट्रीयता के आधार पर मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी महिला को भी एक हिंदू महिला श्रद्धालु की तरह ही मंदिर में दर्शन करने और अधिकार पाने की पूरी छूट है।

क्या है पूरा मामला? यह मामला बड़ा दिलचस्प है। लॉरा फ्रांसेस अयंगर नाम की एक अमेरिकी नागरिक ने मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। दरअसल, तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR&CE) ने उन्हें 'अमेरिकी ईसाई महिला' बताते हुए तंजावुर जिले के करप्पनकाडु स्थित श्री अरुलमिगु अभिष्ट वरदराजपेरुमल मंदिर में जाने से रोक दिया था।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने कोर्ट को बताया कि वह एक अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित होकर कई वर्षों से इसी आस्था का पालन कर रही हैं। उन्होंने भारत के कई हिंदू मंदिरों की तीर्थयात्राएं की हैं और वीजा आवेदन सहित सभी सरकारी रिकॉर्ड्स में भी खुद को हिंदू ही बताया है।

लॉरा ने 17 सितंबर 2023 को इसी मंदिर में वरधा बालाजी वेंकटकृष्णन नाम के एक हिंदू व्यक्ति से शादी की थी। दिलचस्प बात यह है कि उनके पति के दादा भी इसी मंदिर के ट्रस्टी रह चुके हैं। जब वह हाल ही में मंदिर गईं, तो स्थानीय लोगों ने इस धारणा के साथ उनके प्रवेश पर आपत्ति जताई कि वह हिंदू नहीं हैं। इसके बाद उनके पति ने अधिकारियों को पत्र लिखकर मंदिर में पूजा करने की अनुमति मांगी, जिसके जवाब में विभाग की तरफ से उन्हें रोकने का आदेश जारी किया गया था।

मंदिर प्रशासन की क्या थी दलील? HR&CE विभाग ने कोर्ट में दलील दी कि चूंकि याचिकाकर्ता अमेरिकी नागरिक हैं, इसलिए यह मान लिया गया था कि वह ईसाई हैं। प्रशासन का कहना था कि महिला को पूरी तरह से मंदिर में जाने से रोका नहीं गया था, बल्कि कुछ श्रद्धालुओं द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद उन्हें केवल मंदिर के बाहरी हिस्से में ही रहने की सलाह दी गई थी।

हिंदू धर्म को लेकर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणियां जस्टिस डी. भरत चक्रवर्ती ने विभाग की दलीलों को खारिज करते हुए लॉरा की याचिका मंजूर कर ली। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। कोर्ट ने कहा, "ऐतिहासिक रूप से हिंदू धर्म हमेशा समावेशी रहा है। कुछ अन्य धर्मों के विपरीत, इसमें शामिल होने के लिए किसी भी तरह के अनिवार्य औपचारिक धर्मांतरण समारोह या सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है।"

सिर्फ नाम से धर्म तय नहीं होगा कोर्ट ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि याचिकाकर्ता का नाम 'लॉरा फ्रांसेस' है या उनके पास अमेरिकी नागरिकता है, उन्हें हिंदू मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। उनका आचरण और आस्था स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि वह हिंदू धर्म का पालन करती हैं।" हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने लगातार खुद को हिंदू के रूप में पहचाना है। ऐसे में विभाग का वह आदेश अवैध है, जिसमें उन्हें 'अमेरिकी ईसाई महिला' कहा गया था।