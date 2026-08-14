वंदे मातरम से शुरू होगा समारोह, HC का आदेश; अब क्या करेंगे विजय थलपति?
मद्रास हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत वंदे मातरम से करने का सर्कुलर जारी किया। CM विजय सरकार के तमिल थाई वाज़्थु GO के बाद नया विवाद। पूरी खबर पढ़ें।
मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक सर्कुलर जारी कर मदुरै बेंच और जिला न्यायपालिका को निर्देश दिया है कि स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के समारोह की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से करें। इसके बाद ध्वजारोहण और राष्ट्रीय गान (जन गण मन) का गायन हो।
यह सर्कुलर ऐसे समय में आया है जब मुख्यमंत्री विजय थलपति के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में एक सरकारी आदेश जारी किया था। इसमें राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों में राज्य गीत 'तमिल थाई वाज्थु' को सबसे पहले गाने का प्रावधान किया गया है।
क्या हैं विवाद की जड़ें?
तमिलनाडु में दशकों से सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रमों की शुरुआत तमिल थाई वाज्थु से करने की परंपरा रही है। यह गीत 1891 में मनोनमनियम सुंदरनार (पी. सुंदरम पिल्लई) द्वारा लिखे गए नाटक मनोनमनियम के प्रस्तावना से लिया गया है। 23 नवंबर 1970 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की सरकार ने इसे सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत में गाने का आदेश जारी किया था। दिसंबर 2021 में इसे आधिकारिक रूप से राज्य गीत का दर्जा दिया गया और खड़े होकर सुनने का निर्देश भी जारी किया गया। दिव्यांगों को छूट है।
हाल के महीनों में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों के कारण विवाद बढ़ा। जनवरी 2026 के एक सर्कुलर और जुलाई के पत्र में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान से पहले गाने का प्रावधान किया गया। कुछ कार्यक्रमों, जैसे मुख्यमंत्री विजय के शपथ ग्रहण समारोह और कुछ विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में तमिल थाई वाज्थु को तीसरे स्थान पर रखा गया, जिससे राज्य में विरोध हुआ।
इसके जवाब में 10 अगस्त 2026 को तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय द्वारा लाए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। 12 अगस्त को मुख्य सचिव एम. साई कुमार द्वारा सरकारी आदेश जारी कर तमिल थाई वाज्थु को सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में सबसे पहले गाने का आदेश दिया गया। सरकार का तर्क है कि यह तमिल भाषा, संस्कृति और संवैधानिक भाषाई-सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान है।
हाईकोर्ट का रुख और प्रतिक्रिया
मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सर्कुलर में स्पष्ट रूप से वंदे मातरम, ध्वजारोहण और फिर राष्ट्रीय गान का क्रम बताया गया है। हाईकोर्ट ने अपने सर्कुलर में कहा, "सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 'हर घर तिरंगा अभियान 2026' के तहत भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार, मद्रास हाई कोर्ट द्वारा चेन्नई में मुख्य पीठ, मदुरै में बेंच, चेन्नई में तमिलनाडु राज्य न्यायिक अकादमी, मदुरै और कोयंबटूर में क्षेत्रीय केंद्र, जिला न्यायपालिका इकाइयों और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोहों में राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" का गायन/वादन शामिल होगा। कार्यक्रमों का क्रम इस प्रकार होगा: राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" का वादन, राष्ट्रीय ध्वज फहराना और उसके बाद राष्ट्रगान।"
यह मुद्दा पहले से ही अदालत में विचाराधीन है। एक PIL में याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि राज्य कार्यक्रमों की शुरुआत तमिल थाई वाज्थु से हो। केंद्र ने अदालत में कहा कि उसके निर्देश में तमिल थाई वाज्थु को अंत में गाने का कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है; यह केवल वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान के बीच क्रम तय करता है।
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