Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsMadras High Court orders temple to light lamp on Thirupparankundram summit Dargah
‘आखिर आपका क्या नुकसान’, मंदिर में दीप जलाने पर दरगाह ने जताई आपत्ति तो बिफर पड़े जज

‘आखिर आपका क्या नुकसान’, मंदिर में दीप जलाने पर दरगाह ने जताई आपत्ति तो बिफर पड़े जज

संक्षेप:

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ-साफ कहा, 'दीप निचले शिखर पर है। मस्जिद सबसे ऊपरी शिखर पर है, जबकि भगवान सुब्रमण्या निचले शिखर के आधार पर विराजमान हैं। दीप मुस्लिमों के कब्जे वाला हिस्सा नहीं है।'

Tue, 2 Dec 2025 08:03 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें थिरुप्परंकुंड्रम पहाड़ी के निचले शिखर पर स्थित प्राचीन स्तंभ पर दीप जलाने की इजाजत हिंदू मंदिर को दी गई। जज जीआर स्वामीनाथन की एकल पीठ ने कहा कि इस दीप प्रज्वलन से पास के सिकंदर बादशाह दरगाह या मुस्लिम पक्ष के किसी भी अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:काशी तमिल संगमम जाने वालों को खुशखबरी, तमिलनाडु से काशी जाएंगी 7 स्पेशल ट्रेनें

न्यायाधीश ने साफ किया कि दीप वाला क्षेत्र 1920 के दशक के प्रिवी काउंसिल के फैसले के तहत दरगाह को नहीं सौंपा गया है, बल्कि वह अरुलमिगु सुब्रमण्या स्वामी मंदिर का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा, 'दीप निचले शिखर पर है। मस्जिद सबसे ऊपरी शिखर पर है, जबकि भगवान सुब्रमण्या निचले शिखर के आधार पर विराजमान हैं। दीप मुस्लिमों के कब्जे वाला हिस्सा नहीं है।'

अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा

कोर्ट ने मंदिर प्रशासन को आदेश दिया कि इस साल से कार्तिगई दीपम के अवसर पर दीपथून पर भी दीप जलाया जाए। अदालत ने कहा, 'कार्तिगई भी प्रकाश का पर्व है। घर में सिर्फ पूजा कक्ष में ही नहीं, बल्कि पूरे घर में दीप जलाए जाते हैं। इसलिए दीपथून पर भी कार्तिगई दीपम जलाया जाए। इस आदेश के पालन में कोई बाधा न आए, इसके लिए मदुरै पुलिस आयुक्त स्वयं जिम्मेदार होंगे।'

हाई कोर्ट ने दरगाह प्रबंधन के उस दावे को खारिज कर दिया कि दीप जलाने से उनके अधिकार प्रभावित होंगे। अदालत ने कहा कि दरगाह मैनेजमेंट यह नहीं बता सका कि दीपथून पर दीप जलाने से उन्हें कैसे नुकसान होगा। अगर दीप नहीं जलाया गया तो मंदिर के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। कोर्ट ने मंदिर प्रशासन की आलोचना भी की कि वह अपने अधिकारों की रक्षा में उदासीन है और यह काम भक्तों व कार्यकर्ताओं को करना पड़ रहा है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
High Court High Court News Famous Temples
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।