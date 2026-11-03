थलपति विजय को दी गाली फिर भी मिल गई जमानत, जज ने सरकार को ही सुना दिया

कोर्ट ने इस मामले में अभिव्यक्ति की आजादी का जिक्र किया। वहीं सरकार ने अदालत से बेल की शर्त के तौर पर विजय के खिलाफ बोलने से रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने इस मांग को भी खारिज कर दिया।

थलपति विजय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली एक महिला को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। दरअसल बीते महीने एक DMK नेत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की तुलना पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से करते हुए विजय के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इस पर TVK भड़क उठी और मामला HC पहुंचा। हालांकि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने महिला को जमानत दे दी है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि नेताओं को मोटा चमड़ी का होना चाहिए और सत्ता में हैं तो गाली खाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

इससे पहले हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में DMK की महिला पार्षद डी सुधा को अग्रिम जमानत दे दी। 16 पन्नों के अपने आदेश में जस्टिस एन रमेश ने कई सख्त टिप्पणियां भी कीं। जस्टिस रमेश ने कहा, “अभिव्यक्ति की संवैधानिक सुरक्षा की परीक्षा तब ही होती है जब भाषण भद्दा हो, ना कि तब जब विनम्र भाषा का इस्तेमाल हुआ हो। सरकार कभी भी अपने शालीन आलोचक को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं करेगी।”

खाली खाने के लिए रहिए तैयार सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को आलोचना, उपहास और यहां तक कि अपशब्दों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस ऐसे राजनीतिक भाषणों का जवाब देने के लिए गिरफ्तारी की धमकी का इस्तेमाल नहीं कर सकती।

क्या है पूरा मामला? दरअसल यह मामला बीते 7 अक्टूबर का है। यहां ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के वार्ड 95 की पार्षद और DMK महिला विंग की अधिकारी डी सुधा ने पार्टी की एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विजय के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। कथित तौर पर उन्होंने विजय को लाश तक कह दिया। उनका इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में पार्षद, विजय पर एमके स्टालिन का 'बॉडी शेमिंग' करने का आरोप लगाते हुए कहती हैं, "तुम हमारे नेता के हैंडसम लुक्स में कमियां निकाल रहे हो… मेरे नेता 74 साल के हैं और तुम 52 के हो, @#@#!" उन्होंने आगे विजय के लुक की तुलना स्टालिन से करते हुए कहा कि "मेरे नेता तो शेर हैं, लेकिन विजय ‘लाश’ की तरह दिखते हैं।”

उनके इस बयान के करीब 12 दिन बाद तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) के एक पदाधिकारी ने पुलिस के पास इसकी शिकायत दर्ज कराई। हालांकि कोर्ट ने पाया कि भाषण किसी समुदाय या वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि केवल एक विरोधी राजनीतिक दल के नेता पर केंद्रित था और इसमें किसी को कोई हिंसा या कदम उठाने के लिए नहीं उकसाया गया था।

पुलिस की निष्पक्षता पर भी उठे सवाल हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में पुलिस की निष्पक्षता पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा है कि यह मूल रूप से मानहानि का मामला था, जिसके लिए अलग कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन इसे एक बाईस्टैंडर की शिकायत पर इसे अपराध में बदल दिया गया। कोर्ट ने कहा, “पुलिस राज्य की सेवा करती है जो स्थायी है, न कि सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टी की जो बदलती रहती है।”