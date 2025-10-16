बिस्तर पर पड़े लकवाग्रस्त पति से पत्नी ने मांगा गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट ने क्या सुनाया फैसला?

संक्षेप: मद्रास हाईकोर्ट में एक महिला अपने पति से गुजारा दिलवाने की अपील की थी। हाईकोर्ट में महिला ने कहा कि पति को रिटायरमेंट के समय 15 लाख रुपए मिले थे और इसलिए वह 30 हजार रुपए हर महीने देने में सक्षम है।

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें महिला अपने अलग रह रहे पति से गुजारा भत्ता मांग रही थी। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने महिला और उसकी दो बेटियों की द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी को अपने पति से गुजारा भत्ता लेने का अधिकार जरूर है, लेकिन यह अधिकार पति की आर्थिक स्थिति और भुगतान करने की क्षमता पर भी निर्भर करता है।

याचिका में महिला ने पति से 30,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता मांगा था। हालांकि हाईकोर्ट ने मेनका नाम की महिला की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए, परमकुडी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा। इस आदेश में महिला की गुजारा भत्ता याचिका को खारिज कर दिया गया था।

महिला ने कोर्ट में तर्क दिया था कि उसका पति, एनटीसी मिल्स मुरुगन, एक सरकारी फर्म से सेवानिवृत्त हुआ है और वह आर्थिक रूप से बेहद संपन्न हैं। पत्नी के मुताबिक मुरुगन को सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में लगभग 15 लाख रुपए मिले थे और उनके पास अचल संपत्तियां भी हैं। पत्नी के आरोप लगाया कि मुरुगन ने उनके भरण-पोषण में योगदान देने या उनकी छोटी बेटी की शादी में मदद करने से इनकार कर दिया, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा।

हालांकि, पति ने अदालत को बताया कि वह 65 साल का है, उसे लकवाग्रस्त स्ट्रोक हुआ है और अब वह बिस्तर पर पड़ा है। पति ने यह भी बताया कि उसे इलाज के लिए हर महीने लगभग 5,000 रुपये की जरूरत होती है और वह कोई भी नौकरी करने में असमर्थ है। उसने बताया कि उसकी पेंशन केवल 5,000 से 10,000 रुपये प्रति माह है। उसने यह भी तर्क दिया कि उसकी पत्नी और बच्चों ने उसके खिलाफ कई दीवानी और आपराधिक मामले दायर किए हैं, जिनमें से एक में उसे पेंशन के पैसे निकालने से रोकने का मामला भी शामिल है। इन मुकदमों की वजह से, वह पैसे भी नहीं बचा पा रहा है।