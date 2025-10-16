Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsMadras High Court dismissed plea by a woman seeking maintenance from her estranged husband

बिस्तर पर पड़े लकवाग्रस्त पति से पत्नी ने मांगा गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट ने क्या सुनाया फैसला?

संक्षेप: मद्रास हाईकोर्ट में एक महिला अपने पति से गुजारा दिलवाने की अपील की थी। हाईकोर्ट में महिला ने कहा कि पति को रिटायरमेंट के समय 15 लाख रुपए मिले थे और इसलिए वह 30 हजार रुपए हर महीने देने में सक्षम है।

Thu, 16 Oct 2025 08:27 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
बिस्तर पर पड़े लकवाग्रस्त पति से पत्नी ने मांगा गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट ने क्या सुनाया फैसला?

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें महिला अपने अलग रह रहे पति से गुजारा भत्ता मांग रही थी। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने महिला और उसकी दो बेटियों की द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी को अपने पति से गुजारा भत्ता लेने का अधिकार जरूर है, लेकिन यह अधिकार पति की आर्थिक स्थिति और भुगतान करने की क्षमता पर भी निर्भर करता है।

याचिका में महिला ने पति से 30,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता मांगा था। हालांकि हाईकोर्ट ने मेनका नाम की महिला की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए, परमकुडी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा। इस आदेश में महिला की गुजारा भत्ता याचिका को खारिज कर दिया गया था।

महिला ने कोर्ट में तर्क दिया था कि उसका पति, एनटीसी मिल्स मुरुगन, एक सरकारी फर्म से सेवानिवृत्त हुआ है और वह आर्थिक रूप से बेहद संपन्न हैं। पत्नी के मुताबिक मुरुगन को सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में लगभग 15 लाख रुपए मिले थे और उनके पास अचल संपत्तियां भी हैं। पत्नी के आरोप लगाया कि मुरुगन ने उनके भरण-पोषण में योगदान देने या उनकी छोटी बेटी की शादी में मदद करने से इनकार कर दिया, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा।

हालांकि, पति ने अदालत को बताया कि वह 65 साल का है, उसे लकवाग्रस्त स्ट्रोक हुआ है और अब वह बिस्तर पर पड़ा है। पति ने यह भी बताया कि उसे इलाज के लिए हर महीने लगभग 5,000 रुपये की जरूरत होती है और वह कोई भी नौकरी करने में असमर्थ है। उसने बताया कि उसकी पेंशन केवल 5,000 से 10,000 रुपये प्रति माह है। उसने यह भी तर्क दिया कि उसकी पत्नी और बच्चों ने उसके खिलाफ कई दीवानी और आपराधिक मामले दायर किए हैं, जिनमें से एक में उसे पेंशन के पैसे निकालने से रोकने का मामला भी शामिल है। इन मुकदमों की वजह से, वह पैसे भी नहीं बचा पा रहा है।

ये भी पढ़ें:एक तो वर्दीधारी उस पर शादीशुदा, ऐसा व्यवहार अनुचित; HC ने SI की सजा बरकरार रखी
ये भी पढ़ें:बालिग बच्चों ने उच्च शिक्षा के लिए पैसों की खातिर पिता को HC में घसीटा; मिली जीत

दोनों पक्षों की दलील को सुनते हुए जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी ने कहा कि CrPC की धारा 125 के तहत, एक पत्नी जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, अपने पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है, लेकिन यह अधिकार उसकी आर्थिक स्थिति और पति की भुगतान करने की क्षमता दोनों पर निर्भर करता है। हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि भरण-पोषण देने का प्रावधान किसी को सजा देने के लिए नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मुरुगन की सीमित पेंशन और आंशिक सेवानिवृत्ति लाभ उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही पर्याप्त हैं।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
High Court High Court News Husband Wife Dispute
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।