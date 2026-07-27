विजय थलपति को HC से झटका, करूर भगदड़ में मरने वालों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने पर रोक
सीबीआई जांच कर रही है कि रैली के दौरान भीड़ नियंत्रण के क्या इंतजाम किए गए थे, विजय के कार्यक्रम और उनके पहुंचने के समय का घटनाक्रम क्या था। साथ ही, पार्टी आयोजकों और स्थानीय प्रशासन के बीच कैसा तालमेल था।
मद्रास हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के उस फैसले को सोमवार को रद्द कर दिया, जिसके तहत करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया गया था। अदालत के इस आदेश के साथ ही राज्य सरकार की ओर से मृतकों के आश्रितों को दी गई नियुक्तियों पर कानूनी रोक लग गई। यह मामला लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बना हुआ था। करूर भगदड़ 27 सितंबर 2025 को टीवीके प्रमुख विजय की एक रैली के दौरान हुई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। घटना के बाद भीड़ को संभालने और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर गंभीर सवाल उठे थे।
10 जुलाई को सीएम विजय ने करूर भगदड़ के पीड़ित 31 परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे थे। इसके अलावा, उन्होंने इरोड निवासी के. कंदासामी की पत्नी के. शांति को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी। उनके पुत्र की मौत रैली के दौरान हुई भगदड़ में हुई थी। मई में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद करूर की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान विजय ने भगदड़ में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी थी।
किन पदों पर मिली थीं नौकरियां
लाभार्थियों को जूनियर असिस्टेंट, कार्यालय सहायक और चौकीदार जैसे पदों पर नियुक्ति दी गई। ये नियुक्तियां स्कूल शिक्षा, राजस्व, ग्रामीण विकास, शहरी मामलों, पुलिस, पंजीकरण, नगर पंचायत विभागों और करूर कलेक्टर कार्यालय में की गईं। इससे पहले, मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने राज्य सरकार को 41 मृतकों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की इजाजत दी थी, लेकिन यह भी साफ किया था कि ये नियुक्तियां अस्थायी आधार पर होंगी।
विपक्ष ने फैसले पर उठाए सवाल
AIADMK के सीनियर नेता आरबी उदयकुमार ने टीवीके सरकार के फैसले की आलोचना की।। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। उनका कहना है कि तमिलनाडु में लाखों युवा सरकारी नौकरी पाने के लिए वर्षों तक मेहनत करते हैं और सभी भर्तियां तमिलनाडु लोक सेवा आयोग की तय प्रक्रिया के तहत ही होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने नियमों का पालन किए बिना कुछ लोगों को अस्थायी सरकारी नौकरियां दे दीं, जो सही नहीं है। उदयकुमार ने कहा कि राजनीतिक वजहों से सरकारी नौकरी देना गलत परंपरा शुरू करेगा और इससे युवाओं में गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट का हालिया फैसला इस मामले में एक अहम कानूनी फैसला माना जा रहा है।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें