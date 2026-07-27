विजय थलपति को HC से झटका, करूर भगदड़ में मरने वालों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने पर रोक

सीबीआई जांच कर रही है कि रैली के दौरान भीड़ नियंत्रण के क्या इंतजाम किए गए थे, विजय के कार्यक्रम और उनके पहुंचने के समय का घटनाक्रम क्या था। साथ ही, पार्टी आयोजकों और स्थानीय प्रशासन के बीच कैसा तालमेल था।

मद्रास हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के उस फैसले को सोमवार को रद्द कर दिया, जिसके तहत करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया गया था। अदालत के इस आदेश के साथ ही राज्य सरकार की ओर से मृतकों के आश्रितों को दी गई नियुक्तियों पर कानूनी रोक लग गई। यह मामला लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बना हुआ था। करूर भगदड़ 27 सितंबर 2025 को टीवीके प्रमुख विजय की एक रैली के दौरान हुई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। घटना के बाद भीड़ को संभालने और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर गंभीर सवाल उठे थे।

10 जुलाई को सीएम विजय ने करूर भगदड़ के पीड़ित 31 परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे थे। इसके अलावा, उन्होंने इरोड निवासी के. कंदासामी की पत्नी के. शांति को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी। उनके पुत्र की मौत रैली के दौरान हुई भगदड़ में हुई थी। मई में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद करूर की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान विजय ने भगदड़ में जान गंवाने वाले 41 लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी थी।

किन पदों पर मिली थीं नौकरियां लाभार्थियों को जूनियर असिस्टेंट, कार्यालय सहायक और चौकीदार जैसे पदों पर नियुक्ति दी गई। ये नियुक्तियां स्कूल शिक्षा, राजस्व, ग्रामीण विकास, शहरी मामलों, पुलिस, पंजीकरण, नगर पंचायत विभागों और करूर कलेक्टर कार्यालय में की गईं। इससे पहले, मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने राज्य सरकार को 41 मृतकों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की इजाजत दी थी, लेकिन यह भी साफ किया था कि ये नियुक्तियां अस्थायी आधार पर होंगी।