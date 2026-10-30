सार्वजनिक प्रदर्शन पर HC ने लगाई रोक, कनाडा में खालिस्तानी बन रहे निशाना; टॉप-5 न्यूज

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस जजों के खिलाफ होने वाले सार्वजनिक प्रदर्शन रोकने का निर्देश दिया है। दूसरी तरफ कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के साथियों को निशाना बनाया जा रहा है।

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को सार्वजनिक प्रदर्शन रोकने का निर्देश दिया है। मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से जारी निर्देश में पुलिस से कहा गया है कि वह ऐसे विरोध प्रदर्शनों की अनुमति न दे, जिसमें किसी वर्तमान जज को निशाना बनाया जा रहा हो। दूसरी तरफ कनाडा में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर के साथियों को निशाना बनाया जा रहा है। उसके एक साथी की गाड़ी में आग लगा दी गई है, जबकि एक ट्रक पर भी वाइट स्प्रे किया गया है।

लाइव हिन्दुस्तान के साथ पढ़िए देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें... मद्रास हाई कोर्ट ने जजों के खिलाफ सार्वजनिक प्रदर्शनों को रोका मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को एक खास निर्देश दिया है। यह निर्देश खास इसलिए है क्योंकि इसमें हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वह किसी ऐसे प्रदर्शन की अनुमति न दें, जिसमें किसी वर्तमान जज को निशाना बनाने या बदनाम करने की कोशिश की जा रही हो। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर इजाजत दी भी गई है, तो वहां किसी जज पर निजी हमले होते ही उस प्रदर्शन को तुरंत खत्म करवा कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। पढ़ें पूरी खबर....

कनाडा में खालिस्तानी बन रहे निशाना, निज्जर के सहयोगी की कार फूंकी कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के साथियों को निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को निज्जर के सहयोगी नरिंदर सिंह रंधावा की कार में किसी ने आग लगा दी। इसके अलावा निज्जर का बखान करने के लिए बनाई गई एक बस पर भी वाइट स्प्रे कर दिया गया। हालांकि, अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि यह हमला किसने किया। कनाडाई पुलिस के मुताबिक इस मामले की जांच की जा रही है। पढ़ें पूरी खबर...

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने शुक्रवार को राज्य के लोगों को नया तोहफा दिया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को उम्र में पांच साल की छूट देने की बात कही गई है। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह पांच साल की छूट सीमा मौजूदा नियमों के तहत मिलने वाली छूट से अलग होगी। सीएम विजय सत्ता में आने के लगातार बाद से कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रहे हैं। विजय के प्रमुख फैसलों में योग्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा को हर दो महीने में 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट करना, एक समर्पित महिला सुरक्षा बल की स्थापना करना और शैक्षिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों और परिवहन स्थानों के पास स्थित 717 शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश देना शामिल है। पढ़ें पूरी खबर...

हिंद महासागर में गूंजी राफेल की दहाड़, INS विक्रांत पर हुआ सवार हिंद महासागर में राफेल मरीन जहाज की दहाड़ सुनी गई है। भारतीय नौसेना ने अपनी युद्धक क्षमता को बढ़ाते हुए फ्रांस में बने इस जहाज की आईएनएस विक्रांत पर सफल लैंडिंग करवाई। 29 अक्तूबर को पहली ही कोशिश में यह फाइटर जेट सही तरीके से लैंड कर गया। सूत्रों के अनुसार, भारतीय नौसेना गोवा में राफेल मरीन के फ्लाइट ट्रायल कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि INS विक्रांत से इसके संचालन के लिए किन बदलावों की जरूरत है। इन ट्रायल का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या यह विमान एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पूरी तरह से काम कर सकता है और इसे तैनात करने की तैयारी करना है। पढ़ें पूरी खबर...