सार्वजनिक प्रदर्शन पर HC ने लगाई रोक, कनाडा में खालिस्तानी बन रहे निशाना; टॉप-5 न्यूज
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस जजों के खिलाफ होने वाले सार्वजनिक प्रदर्शन रोकने का निर्देश दिया है। दूसरी तरफ कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के साथियों को निशाना बनाया जा रहा है।
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को सार्वजनिक प्रदर्शन रोकने का निर्देश दिया है। मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से जारी निर्देश में पुलिस से कहा गया है कि वह ऐसे विरोध प्रदर्शनों की अनुमति न दे, जिसमें किसी वर्तमान जज को निशाना बनाया जा रहा हो। दूसरी तरफ कनाडा में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर के साथियों को निशाना बनाया जा रहा है। उसके एक साथी की गाड़ी में आग लगा दी गई है, जबकि एक ट्रक पर भी वाइट स्प्रे किया गया है।
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मद्रास हाई कोर्ट ने जजों के खिलाफ सार्वजनिक प्रदर्शनों को रोका
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को एक खास निर्देश दिया है। यह निर्देश खास इसलिए है क्योंकि इसमें हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वह किसी ऐसे प्रदर्शन की अनुमति न दें, जिसमें किसी वर्तमान जज को निशाना बनाने या बदनाम करने की कोशिश की जा रही हो। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर इजाजत दी भी गई है, तो वहां किसी जज पर निजी हमले होते ही उस प्रदर्शन को तुरंत खत्म करवा कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। पढ़ें पूरी खबर....
कनाडा में खालिस्तानी बन रहे निशाना, निज्जर के सहयोगी की कार फूंकी
कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के साथियों को निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को निज्जर के सहयोगी नरिंदर सिंह रंधावा की कार में किसी ने आग लगा दी। इसके अलावा निज्जर का बखान करने के लिए बनाई गई एक बस पर भी वाइट स्प्रे कर दिया गया। हालांकि, अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि यह हमला किसने किया। कनाडाई पुलिस के मुताबिक इस मामले की जांच की जा रही है। पढ़ें पूरी खबर...
थलपति विजय का तमिलनाडु के लोगों को नया तोहफा
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने शुक्रवार को राज्य के लोगों को नया तोहफा दिया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को उम्र में पांच साल की छूट देने की बात कही गई है। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह पांच साल की छूट सीमा मौजूदा नियमों के तहत मिलने वाली छूट से अलग होगी। सीएम विजय सत्ता में आने के लगातार बाद से कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रहे हैं। विजय के प्रमुख फैसलों में योग्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा को हर दो महीने में 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट करना, एक समर्पित महिला सुरक्षा बल की स्थापना करना और शैक्षिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों और परिवहन स्थानों के पास स्थित 717 शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश देना शामिल है। पढ़ें पूरी खबर...
हिंद महासागर में गूंजी राफेल की दहाड़, INS विक्रांत पर हुआ सवार
हिंद महासागर में राफेल मरीन जहाज की दहाड़ सुनी गई है। भारतीय नौसेना ने अपनी युद्धक क्षमता को बढ़ाते हुए फ्रांस में बने इस जहाज की आईएनएस विक्रांत पर सफल लैंडिंग करवाई। 29 अक्तूबर को पहली ही कोशिश में यह फाइटर जेट सही तरीके से लैंड कर गया। सूत्रों के अनुसार, भारतीय नौसेना गोवा में राफेल मरीन के फ्लाइट ट्रायल कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि INS विक्रांत से इसके संचालन के लिए किन बदलावों की जरूरत है। इन ट्रायल का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या यह विमान एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पूरी तरह से काम कर सकता है और इसे तैनात करने की तैयारी करना है। पढ़ें पूरी खबर...
बेटी की शादी के बाद सरेंडर करेंगे अनंत सिंह
मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को है। ऐसे में वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 1 दिसंबर को सरेंडर कर सकते हैं। बता दें, मोकामा विधायक के ऊपर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या मामले में सरेंडर करने के लिए कहा गया है। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। लेकिन इस जमानत याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सरेंडर करने का आदेश दिया। हालांकि, बाद में बेटी की शादी की वजह से मोकामा विधायक को एक महीने की मोहलत भी दी गई। पढ़ें पूरी खबर…
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें