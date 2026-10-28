थलपति विजय ईसाई हैं इसके बावजूद… हाईकोर्ट ने कर दी CM की तारीफ; हिंदुओं से जुड़ा क्या मामला?

मंदिर में एंट्री को लेकर कथित ‘चमचागिरी’ और दिखावे पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे विचारों के लिए मंदिर की परंपराओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने इस दौरान CM विजय की तारीफ की।

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान थलपति विजय की खूब तारीफ की है। मामला हिंदू मंदिरों में प्रवेश से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के मदुरै स्थित प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर के प्रवेश से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए कहा कि ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले मुख्यमंत्री ने हिंदू मंदिर की आस्था का ध्यान रखा और यह समावेशी दृष्टिकोण का एक बेहद अच्छा उदाहरण है।

HC ने सुनवाई के दौरान कहा कि CM विजय से इस दौरान हिंदू धर्म में परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि उनसे सिर्फ मंदिर के आराध्य देवता में अपनी श्रद्धा और विश्वास की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया था। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस पी मुरुगन की पीठ ने 30 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा, “माननीय मुख्यमंत्री, जो ईसाई धर्म को मानते हैं, उनसे हिंदू धर्म अपनाने के लिए नहीं कहा गया था। उनसे सिर्फ भगवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने का अनुरोध किया गया था। इसी को हम समावेशी दृष्टिकोण कहते हैं।”

गैर-हिंदुओं को आस्था का देना होगा प्रमाण सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के ‘आगमिक’ मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि इन मंदिरों में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले गैर-हिंदुओं को एक लिखित वचन पत्र देना होगा। इसमें उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि वे मंदिर के देवता में विश्वास रखते हैं और मंदिर के रीति-रिवाजों और परंपराओं का पालन करेंगे।

यह अंडरटेकिंग जमा करने के बाद ही गैर-हिंदुओं को मंदिर के एक खास हिस्से के आगे जाने और दर्शन करने की इजाजत दी जाएगी। इसका पूरा रिकॉर्ड एक रजिस्टर में रखा जाएगा। कोर्ट ने बताया कि किस तरह सीएम विजय सितंबर में मीनाक्षी सुंदरेश्वरर मंदिर और अप्रैल में तिरुचेंदुर मुरुगन मंदिर गए थे और एंट्री से पहले इस प्रक्रिया का पालन करते हुए लिखित घोषणा पत्र पर दस्तखत किए थे।

चमचागिरी पर भड़का कोर्ट बता दें कि हाईकोर्ट में मदुरै के थंगम वेंकटेश नाम के एक शख्स द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिका में गैर-हिंदुओं को मंदिरों के मंडपम और कोडीमरम यानी ध्वज स्तंभ से आगे जाने से रोकने की मांग की गई थी। याचिका में तमिलनाडु भाजपा के आरोपों का भी जिक्र किया गया था। दरअसल पार्टी ने तिरुवन्नमलाई के अरुणाचलेश्वर मंदिर में एक गैर-हिंदू के टोपी पहनकर घुसने पर आपत्ति जताई थी। इसके अलावा मदुरै सेंट्रल के विधायक बदरुद्दीन मुस्तफा द्वारा कुंभाभिषेकम समारोह के दौरान मीनाक्षी मंदिर के गोपुरम (टावर) पर चढ़ने की घटना का भी हवाला दिया गया था।