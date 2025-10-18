खाने में मिला बाल, मद्रास हाईकोर्ट ने एयर इंडिया पर लगाया 35,000 का जुर्माना, यात्री को मिलेंगे

संक्षेप: Air India: मद्रास हाईकोर्ट ने एयर इंडिया के ऊपर भोजन व्यवस्था में लापरवाही बरतने के लिए 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने यात्री के खाने में बाल मिलने के केस में यह फैसला सुनाया है।

मद्रास हाईकोर्ट ने हवाई यात्रा के दौरान एक यात्री को खाने में बाल मिलने के मामले में एयर इंडिया पर 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि यात्री को दी जाएगी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में एयर इंडिया को एक तरीके से राहत ही दी है क्योंकि निचली अदालत ने सुनवाई करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसके खिलाफ एयर इंडिया ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक न्याय मूर्ति पी बी बालाजी ने एयर इंडिया लिमिटेड की अपील का आंशिक रूप से बरकरार रखते हुए यह आदेश जारी किया। न्यायाधीश ने कहा, "एयर इंडिया के अधिकारी इस मामले में अपने लिखित बयानों में असंगत और अस्थिर रहे हैं। जैसे की एक बार में उन्होंने दावा किया कि विमान में इस दौरान 7 कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन यात्री ने किसी से भी इस बात की शिकायत नहीं की। हालांकि अपनी इच्छा से लिखित बयान में उन्होंने माना कि यात्री ने मौखिक रूप से शिकायत की थी, जिसकी सूचना कंपनी के माध्यम से तुरंत रेडियो पर दी गई थी।"

रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान वादी (यात्री ) को लगातार पेट दर्द और उल्टी जैसा मन हो रहा था।

उन्होंने आगे कहा कि फ्लाइट के लैंड करने के बाद एक सीनियर कैटरिंग मैनेजर ने यात्री से मिलने की भी कोशिश की लेकिन यात्री ने उनसे मिलने से मना कर दिया। इसके बाद सीधे उसने एयरपोर्ट मैनेजर से शिकायत दर्ज करवाई।

जज ने कहा, "लिखित बयानों के विपरीत, प्रतिवादी वास्तव में इस बात को स्वीकार करते हैं कि यात्री को दिए गए खाने के पैकेट में बाल थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि केवल कैटरर को इसमें अभियुक्त बनाया जाए। प्रतिवादी इस मामले से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते यह कोई तर्क नहीं होता कि अगर कोई मुआवजा दिया जाए, तो वह केवल कैटरर ही देगा।"