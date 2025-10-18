Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsMadras HC imposes Rs 35000 fine on Air India for hair found in food passenger to get compensation
खाने में मिला बाल, मद्रास हाईकोर्ट ने एयर इंडिया पर लगाया 35,000 का जुर्माना, यात्री को मिलेंगे

खाने में मिला बाल, मद्रास हाईकोर्ट ने एयर इंडिया पर लगाया 35,000 का जुर्माना, यात्री को मिलेंगे

संक्षेप: Air India: मद्रास हाईकोर्ट ने एयर इंडिया के ऊपर भोजन व्यवस्था में लापरवाही बरतने के लिए 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट ने यात्री के खाने में बाल मिलने के केस में यह फैसला सुनाया है।

Sat, 18 Oct 2025 12:10 AMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मद्रास हाईकोर्ट ने हवाई यात्रा के दौरान एक यात्री को खाने में बाल मिलने के मामले में एयर इंडिया पर 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि यात्री को दी जाएगी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में एयर इंडिया को एक तरीके से राहत ही दी है क्योंकि निचली अदालत ने सुनवाई करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसके खिलाफ एयर इंडिया ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक न्याय मूर्ति पी बी बालाजी ने एयर इंडिया लिमिटेड की अपील का आंशिक रूप से बरकरार रखते हुए यह आदेश जारी किया। न्यायाधीश ने कहा, "एयर इंडिया के अधिकारी इस मामले में अपने लिखित बयानों में असंगत और अस्थिर रहे हैं। जैसे की एक बार में उन्होंने दावा किया कि विमान में इस दौरान 7 कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन यात्री ने किसी से भी इस बात की शिकायत नहीं की। हालांकि अपनी इच्छा से लिखित बयान में उन्होंने माना कि यात्री ने मौखिक रूप से शिकायत की थी, जिसकी सूचना कंपनी के माध्यम से तुरंत रेडियो पर दी गई थी।"

रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान वादी (यात्री ) को लगातार पेट दर्द और उल्टी जैसा मन हो रहा था।

उन्होंने आगे कहा कि फ्लाइट के लैंड करने के बाद एक सीनियर कैटरिंग मैनेजर ने यात्री से मिलने की भी कोशिश की लेकिन यात्री ने उनसे मिलने से मना कर दिया। इसके बाद सीधे उसने एयरपोर्ट मैनेजर से शिकायत दर्ज करवाई।

जज ने कहा, "लिखित बयानों के विपरीत, प्रतिवादी वास्तव में इस बात को स्वीकार करते हैं कि यात्री को दिए गए खाने के पैकेट में बाल थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि केवल कैटरर को इसमें अभियुक्त बनाया जाए। प्रतिवादी इस मामले से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते यह कोई तर्क नहीं होता कि अगर कोई मुआवजा दिया जाए, तो वह केवल कैटरर ही देगा।"

उन्होंने कहा कि एयर इंडिया ने स्पष्ट रूप से इस मामले में लापरवाही बरती है। ऐसे में वह पैकेट में बाल मिलने के मामले में स्पष्ट रूप से मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है। न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि भोजन प्रतिवादियों द्वारा सीधे तौर पर तैयार नहीं किया गया था, लेकिन इनके एजेंट्स राजदूत पल्लव द्वारा तैयार किया गया था।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
India News Air India
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।