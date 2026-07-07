थलापति विजय ही नहीं, मंत्री की कुर्सी पर भी खतरा; दोनों की चुनावी जीत पर HC का नोटिस
तमिलनाडु के CM विजय और मंत्री आधाव अर्जुन की मुश्किलें बढ़ीं। 2026 चुनाव जीत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। बच्चों के इस्तेमाल और खर्च छिपाने का आरोप।
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और उनके मंत्री आधाव अर्जुन को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 2026 के विधानसभा चुनावों में इन दोनों नेताओं की जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिकाओं के संबंध में जारी किया गया है। जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन की बेंच ने पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट से विजय की जीत तथा विल्लीवक्कम से अर्जुन की जीत के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
किसके खिलाफ कितनी याचिकाएं?
मुख्यमंत्री विजय और टीवीके के प्रमुख चेहरे मंत्री आधाव अर्जुन के खिलाफ कुल 6 याचिकाएं दाखिल की गई हैं।
सीएम विजय के खिलाफ 4 याचिकाएं: इनमें से तीन याचिकाएं पेरम्बूर विधानसभा सीट से उनके निर्वाचन को चुनौती देती हैं, जिन्हें एस. दिनेश, आरडी शेखर (डीएमके उम्मीदवार) और टीएन लक्ष्मी नरसिम्हन ने दायर किया है। वहीं, एक याचिका तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट से जीत के खिलाफ एस. इनिगो इररुदयराज द्वारा दाखिल की गई है।
मंत्री आधाव अर्जुन के खिलाफ 2 याचिकाएं: विल्लीवक्कम विधानसभा सीट से अर्जुन की जीत के खिलाफ आर. शिवराज और कार्तिक मोहन ने चुनाव याचिकाएं दाखिल की हैं।
क्या हैं जीत के आंकड़े?
सीएम विजय ने पेरम्बूर सीट पर 53,715 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। चुनाव आयोग के अनुसार, उन्हें 1,20,365 वोट मिले, जबकि डीएमके उम्मीदवार शेखर को 66,650 वोट हासिल हुए।
तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट पर विजय ने इररुदयराज को 27,416 वोटों से हराया था। विजय को 91,381 वोट और इररुदयराज को 63,965 वोट मिले थे।
विल्लीवक्कम सीट से मंत्री आधाव अर्जुन ने 17,302 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्हें 66,445 वोट मिले, जबकि डीएमके उम्मीदवार कार्तिक मोहन को 49,143 वोट प्राप्त हुए।
क्या हैं प्रमुख आरोप?
याचिकाओं में मुख्य रूप से बच्चों का चुनाव में इस्तेमाल करने और खर्च छिपाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाओं में आरोप है कि विजय और टीवीके पदाधिकारियों ने सुनियोजित तरीके से चुनाव प्रचार में बच्चों को शामिल किया और उनका भावनात्मक रूप से इस्तेमाल किया।
21 अप्रैल, 2026 को दिए गए एक भाषण का जिक्र करते हुए कहा गया है कि विजय ने बच्चों को 'नन्हे दोस्त' कहकर संबोधित किया था। उन्होंने बच्चों से अपील की थी कि वे अपने परिजनों (माता-पिता, दादा-दादी) से टीवीके के चुनाव चिह्न 'सीटी' पर वोट देने की जिद बिल्कुल वैसे ही करें, जैसे वे चॉकलेट, किंडर जॉय या कपड़ों के लिए करते हैं।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कृत्य भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के 5 फरवरी, 2024 के उस निर्देश का सीधा उल्लंघन है, जिसमें राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार, रैलियों, नारेबाजी और पोस्टर बांटने आदि में बच्चों के इस्तेमाल से सख्ती से रोका गया है। इसके अलावा, दोनों नेताओं के खिलाफ चुनाव खर्च की सही जानकारी छिपाने का भी आरोप लगाया गया है।
कोर्ट ने खामियां दूर करने के लिए दिया 1 हफ्ते का समय
सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ याचिकाओं में हलफनामे और 'फॉर्म 25' से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। बता दें कि 'फॉर्म 25' जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाने वाले हलफनामे का निर्धारित प्रारूप है।
प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन न होने पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से मौखिक रूप से सवाल किया, "आप एक अनुभवी राजनीतिक दल से हैं, फिर हलफनामे पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर सकते?" अदालत ने स्पष्ट किया है कि याचिकाओं की कमियां दूर होने के बाद ही रजिस्ट्री की तरफ से औपचारिक नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, चुनाव याचिकाओं के जल्द निपटारे के नियम को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सामान्य प्रक्रिया के साथ-साथ निजी नोटिस भेजने की भी अनुमति दी है।
बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किसी विजयी उम्मीदवार के चुनाव को केवल हाईकोर्ट में चुनाव याचिका के जरिए ही चुनौती दी जा सकती है। जब तक अदालत चुनाव रद्द नहीं कर देती, तब तक निर्वाचित उम्मीदवार अपने पद पर बना रहता है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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