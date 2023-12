LIVE UPDATES रिफ्रेश

कौन बनेगा मुख्यमंत्री LIVE: छत्तीसगढ़ रवाना हुए अर्जुन मुंडा और सोनोबाल, आज सीएम का हो सकता है ऐलान

LIVE: 3 और 4 दिसंबर को पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे। दो राज्यों में सरकार बन चुकी है। हालांकि, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार का गठन अभी तक नहीं हो सका है।

New Delhi: Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi with BJP National President J.P. Nadda and Defence Minister Rajnath Singh during celebrations after party's victory in elections to the Legislative Assemblies of Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh, at BJP headquarters, in New Delhi, Sunday, Dec. 3, 2023. (PTI Photo/Kamal Singh)