मदन मित्रा ने थामा TMC के बागी गुट का दामन, ममता बनर्जी को बड़ा झटका; कुछ घंटे पहले मिला था ED का समन

Madan Mitra resigns from TMC Mamata Banerjee: ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी वरिष्ठ TMC विधायक मदन मित्रा ने दीदी का साथ छोड़ दिया है। बुधवार को उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर हमला बोलते हुए बागी विधायकों का साथ चुन लिया है। मित्रा को कुछ दिन पहले ही ईडी का समन मिला था।

Madan Mitra: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो के करीबी माने जाने वाले कामारहाटी के वरिष्ठ विधायक मदन मित्रा ने ममता का साथ छोड़कर बागी विधायकों का दामन थाम लिया है। बंगाल की राजनीति में पिछले काफी समय से इस बात पर सरगर्मी थी कि क्या मदन मित्रा भी 'ममता दीदी' का साथ छोड़ देंगे। मंगलवार देर रात को बागी गुट के नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद अब आखिरकार यह जानकारी सामने आई है कि मदन मित्रा भी अब बागी गुट में शामिल हो चुके हैं।

बता दें, मित्रा के तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट में शामिल होने का फैसला ऐसे समय में सामने आया है, जब उनके ऊपर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कस रहा था। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सीनियर अधिकारी ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी थी कि ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रह चुके मदन मित्रा और उनके दो बेटों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समन किया गया है। यह पूरा मामला कथित म्युनिसिपल भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है।

ईडी के समन की जानकारी सामने आने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि क्या मदन मित्रा बागी गुट में शामिल होंगे। इस सवाल को जब बागी गुट के नेता आखरुज्जमान ने दिया। उन्होंने कहा, "कोई भी व्यक्ति केवल इच्छा जताने भर से हमारी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है। इस पर सभी नेताओं से चर्चा करने के बाद भी फैसला लिया जाएगा। यदि कोई भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए हमारे साथ आना चाहता है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।" आखरुज्जमान ने जोर देकर कहा कि अगर भाजपा के साथ वैचारिक विरोध है, तो हमारी पार्टी में स्वागत है। उन्होंने कहा, "अगर कोई व्यक्ति भाजपा के खिलाफ वैचारिक कारणों से हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो उस पर विचार किया जा सकता है। हालांकि अभी तक मदन मित्रा के शामिल होने को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।"