'इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ो, अगर जीत गए तो...', TMC नेता की बागी विधायकों को चुनौती
मदन मित्रा ने कहा, ‘वे कह सकते हैं कि पूरी पार्टी उनके साथ है। 2 करोड़ 30 लाख लोगों ने ममता बनर्जी के नाम पर वोट दिया है। क्या उनमें से कोई ऐसा है जो इस्तीफा देकर अपने क्षेत्र में जाए और कहे कि वह दोबारा चुनाव लड़ना चाहता है?’
तृणमूल कांग्रेस नेता मदन मित्रा ने शुक्रवार को विद्रोही पार्टी नेताओं के दावे को खारिज कर दिया कि उन्हें 20 से ज्यादा सांसदों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि पार्टी का जनादेश ममता बनर्जी के नाम पर है और विद्रोहियों को अपनी लोकप्रियता जांचने के लिए फिर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। ममता बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास पर पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते हुए मदन मित्रा ने विद्रोह की वैधता और पार्टी छोड़ने वालों की राजनीतिक हैसियत पर सवाल उठाया।
मदन मित्रा ने कहा, 'वे कह सकते हैं कि पूरी पार्टी उनके साथ है। 2 करोड़ 30 लाख लोगों ने ममता बनर्जी के नाम पर वोट दिया है। क्या उनमें से कोई ऐसा है जो इस्तीफा देकर अपने क्षेत्र में जाए और कहे कि वह दोबारा चुनाव लड़ना चाहता है? अगर कोई उसके बाद जीत जाता है तो मैं उसे सलाम करूंगा।' उनका यह बयान टीएमसी में गहरे संकट के बीच आया है। पार्टी से निष्कासित 2 विधायकों (ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा) ने दावा किया है कि उन्हें पार्टी के दो-तिहाई विधायकों का समर्थन प्राप्त है।
ममता बनर्जी के आवास पर बैठक
मदन मित्रा के पहुंचने के साथ ही टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचे। दोनों नेता पार्टी प्रमुख के घर एक अहम बैठक के लिए जुटे। बैठक के एजेंडे और संभावित आंतरिक संगठनात्मक बदलावों के बारे में पूछे जाने पर मदन मित्रा ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष खुद इसकी जानकारी देंगी।
मीटिंग के बारे में क्या बताया
TMC नेता मदन मित्रा ने कहा, 'ममता बनर्जी पार्टी की अध्यक्षा हैं। वे आपको बैठक के विषय पर विस्तार से बताएंगी।' यह बैठक पार्टी के भीतर तनाव के बीच हुई, जिसमें वरिष्ठ नेता फिरहाद हाकिम ने बुधवार को कोलकाता नगर निगम (KMC) के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया था। लंबे समय के सहयोगी के जाने पर विचार व्यक्त करते हुए मदन मित्रा ने व्यक्तिगत दुख जताया। उन्होंने कहा, 'दुख होता है। वह मेरे दोस्त हैं, भाई की तरह हैं। हमने इतने साल साथ काम किया। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है जो इस दुनिया में न हो सके।'
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें