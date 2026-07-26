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एम. करुणानिधि की पोती ने बैंक मैनेजर को मार दिया थप्पड़, किस बात पर हो गई थी बहस

By Ankit Ojha
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तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की पोती कयालविजी ने एसबीआई ब्रांच में मैनेजर को ही थप्पड़ मार दिया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक उनकी लिफ्ट को लेकर बहस हो गई थी।

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की पोती कयालविजी ने एसबीआई के बैंक मैनेजर को थप्पड़ जड़ दिया। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले वह बैंक मैनेजर का मजाक उड़ाने वाले हावभाव दिखाती हैं और फिर थप्पड़ मार देती हैं। जानकारी के मुताबिक लिफ्ट ठीक से ना चलने को लेकर उनकी मैनेजर से बहस हो गई थी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी हैं कयालविजी

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना 20 जुलाई को है। अदियार इलाके में एसबीआई एनआरआई की ब्रांच में कयालविजी पहुंची थीं। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री एमके अलागिरी की बेटी हैं। कयालविजी मैनेजर के ऑफिस पहुंचीं। वीडियो में देखा जा सकता है कि वह बैठकर मैनेजेर से बात कर रही हैं। इसके बाद उनकी मैनेजर से तीखी बहस शुरू हो जाती है और वह अचानक कुर्सी से उठकर मैनेजर को एक थप्पड़ लगा देती हैं।

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वहीं पास में एक दूसरा शख्स भी बैठा है जो कि कयालविजी का हाथ पकड़े हुए हैं। पुलिस ने बताया कि बैंक की ब्रांच में लिफ्ट को लेकर कयालविजी की मैनेजर से बहस हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक जिस इमारत में एसबीआई की ब्रांच है व कयालविजी की ही है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि एसबीआई अधिकारी की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है।

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पुलिस ने कहा कि यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बाकी सारे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। कयालविजी ने अपनी यह इमारत अलग-अलग लोगों को किराए पर दे रखी है। इसी में बैंक की ब्रांच भी है। कयालविजी अपनी इमारत को देखने पहुंची थीं। इसी बीच रखरखाव को लेकर मैनेजर से उनकी बहस हो गई। एसबीआई अधिकारी ने आरोप लगाया है कि उन्हें कयालविजी ने धमकी भी दी है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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