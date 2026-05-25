जमीन पर लेटकर पीएम मोदी को साष्टांग दंडवत, कौन हैं पद्म श्री से सम्मानित पजानिवेल?

राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री सम्मान समारोह के दौरान एक दिल छू लेने वाला भावुक दृश्य देखने को मिला। पांच हजार साल पुरानी तमिल पारंपरिक मार्शल आर्ट 'सिलंबम' के मास्टर के पजानिवेल ने सम्मान ग्रहण करने से पहले जमीन पर लेटकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया।

राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री सम्मान समारोह के दौरान एक दिल छू लेने वाला भावुक दृश्य देखने को मिला। पांच हजार साल पुरानी तमिल पारंपरिक मार्शल आर्ट 'सिलंबम' के मास्टर के पजानिवेल ने सम्मान ग्रहण करने से पहले जमीन पर लेटकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। यह देख प्रधानमंत्री मोदी अपनी सीट से उठकर आगे आए, पजानिवेल का हाथ थामकर उनका अभिवादन स्वीकार किया और भावुक हो गए। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने के पजानिवेल को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया।

पजानिवेल को यह सम्मान भारतीय पारंपरिक मार्शल आर्ट को संरक्षित करने, इसे आधुनिक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने और विश्व स्तर पर भारत की प्राचीन कला को लोकप्रिय बनाने के उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है।

कौन हैं के पजानिवेल? के पजानिवेल पुडुचेरी के तटीय गांव पूरनंकुप्पम के निवासी हैं। 53 वर्षीय पजानिवेल ने गरीबी और संघर्ष की जिंदगी से निकलकर अपनी कला के बल पर अंतरराष्ट्रीय ख्याति हासिल की है। उनका जीवन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। पिता की मृत्यु के बाद मात्र 13 साल की उम्र में परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। मां ने अकेले चार बच्चों की परवरिश की। सातवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़कर पजानिवेल ने बस साफ करने का काम शुरू किया, जहां उन्हें मात्र तीन रुपये रोज मिलते थे। बाद में वे बस ड्राइवर बने, लेकिन बचपन से जुड़ी सिलंबम की कला उनके खून में रची-बसी थी।

नौकरी छोड़कर सिलंबम को समर्पित जीवन एक दिन पजानिवेल ने बस ड्राइवर की नौकरी छोड़ दी और पूरा जीवन सिलंबम को समर्पित कर दिया। आज वे अधिकांश छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण देते हैं। उनके लिए सिलंबम केवल लड़ाई की कला नहीं, बल्कि संस्कृति, अनुशासन, आत्मरक्षा और भारतीय विरासत का प्रतीक है। वे देशभर में मंच प्रस्तुतियों के जरिए अपनी जीविका चलाते हैं। दुबई, पेरिस समेत कई विदेशी शहरों में अपनी कला का प्रदर्शन कर उन्होंने सिलंबम को नई पहचान दिलाई है।

मामल्लन सिलंबम क्लब वर्ष 2022 में पजानिवेल ने अपने गांव में 'मामल्लन सिलंबम एंड फोक आर्ट डेवलपमेंट क्लब' की स्थापना की। अब तक इस क्लब के माध्यम से 5000 से अधिक छात्रों-छात्राओं, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उनके कई शिष्य यूरोप और ब्राजील समेत विभिन्न देशों में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर सिलंबम को वैश्विक पहचान दिला चुके हैं।