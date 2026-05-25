Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जमीन पर लेटकर पीएम मोदी को साष्टांग दंडवत, कौन हैं पद्म श्री से सम्मानित पजानिवेल?

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share

राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री सम्मान समारोह के दौरान एक दिल छू लेने वाला भावुक दृश्य देखने को मिला। पांच हजार साल पुरानी तमिल पारंपरिक मार्शल आर्ट 'सिलंबम' के मास्टर के पजानिवेल ने सम्मान ग्रहण करने से पहले जमीन पर लेटकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया।

जमीन पर लेटकर पीएम मोदी को साष्टांग दंडवत, कौन हैं पद्म श्री से सम्मानित पजानिवेल?

राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री सम्मान समारोह के दौरान एक दिल छू लेने वाला भावुक दृश्य देखने को मिला। पांच हजार साल पुरानी तमिल पारंपरिक मार्शल आर्ट 'सिलंबम' के मास्टर के पजानिवेल ने सम्मान ग्रहण करने से पहले जमीन पर लेटकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। यह देख प्रधानमंत्री मोदी अपनी सीट से उठकर आगे आए, पजानिवेल का हाथ थामकर उनका अभिवादन स्वीकार किया और भावुक हो गए। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने के पजानिवेल को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया।

पजानिवेल को यह सम्मान भारतीय पारंपरिक मार्शल आर्ट को संरक्षित करने, इसे आधुनिक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने और विश्व स्तर पर भारत की प्राचीन कला को लोकप्रिय बनाने के उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है।

कौन हैं के पजानिवेल?

के पजानिवेल पुडुचेरी के तटीय गांव पूरनंकुप्पम के निवासी हैं। 53 वर्षीय पजानिवेल ने गरीबी और संघर्ष की जिंदगी से निकलकर अपनी कला के बल पर अंतरराष्ट्रीय ख्याति हासिल की है। उनका जीवन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। पिता की मृत्यु के बाद मात्र 13 साल की उम्र में परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। मां ने अकेले चार बच्चों की परवरिश की। सातवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़कर पजानिवेल ने बस साफ करने का काम शुरू किया, जहां उन्हें मात्र तीन रुपये रोज मिलते थे। बाद में वे बस ड्राइवर बने, लेकिन बचपन से जुड़ी सिलंबम की कला उनके खून में रची-बसी थी।

नौकरी छोड़कर सिलंबम को समर्पित जीवन

एक दिन पजानिवेल ने बस ड्राइवर की नौकरी छोड़ दी और पूरा जीवन सिलंबम को समर्पित कर दिया। आज वे अधिकांश छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण देते हैं। उनके लिए सिलंबम केवल लड़ाई की कला नहीं, बल्कि संस्कृति, अनुशासन, आत्मरक्षा और भारतीय विरासत का प्रतीक है। वे देशभर में मंच प्रस्तुतियों के जरिए अपनी जीविका चलाते हैं। दुबई, पेरिस समेत कई विदेशी शहरों में अपनी कला का प्रदर्शन कर उन्होंने सिलंबम को नई पहचान दिलाई है।

मामल्लन सिलंबम क्लब

वर्ष 2022 में पजानिवेल ने अपने गांव में 'मामल्लन सिलंबम एंड फोक आर्ट डेवलपमेंट क्लब' की स्थापना की। अब तक इस क्लब के माध्यम से 5000 से अधिक छात्रों-छात्राओं, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उनके कई शिष्य यूरोप और ब्राजील समेत विभिन्न देशों में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर सिलंबम को वैश्विक पहचान दिला चुके हैं।

5000 वर्ष पुरानी विरासत है सिलंबम

सिलंबम तमिलनाडु की प्राचीन मार्शल आर्ट है, जिसमें लाठी (सिलंबम) को मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह शारीरिक व्यायाम के साथ-साथ मानसिक अनुशासन, एकाग्रता और सांस्कृतिक गौरव का भी प्रतीक है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

PM Modi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।