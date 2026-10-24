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पहले काटा हाथ, फिर दुकानदार से कहा- ‘उसके घर पहुंचा देना’; लुधियाना की खौफनाक वारदात

By Shubham Sharma
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गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। यह सनसनीखेज वारदात रेडू साहिब गुरुद्वारे के पास स्थित एक घर में हुई।

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गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

पंजाब के लुधियाना शहर में शनिवार (24 अक्टूबर 2026) को आपसी रंजिश के चलते एक दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले एक युवक पर तेजधार हथियारों से हमला कर हमलावरों ने उसका एक हाथ कलाई से अलग कर दिया। इसके बाद हमलावर कटे हुए हाथ को एक किराना दुकान पर छोड़ गए और दुकानदार को हिदायत दी कि इसे पीड़ित के घर पहुंचा दिया जाए।

गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

घर में घुसकर बोला हमला, कलाई से अलग किया हाथ

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह सनसनीखेज वारदात रेडू साहिब गुरुद्वारे के पास स्थित एक घर में हुई।

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पीड़ित की पहचान शक्ति सिंह उर्फ भूरा के रूप में हुई है। हमलावर जबरन घर में घुसे और उन्होंने मकान मालिक से मारपीट करने के बाद शक्ति सिंह पर तेजधार हथियारों से हमला बोल दिया।

हमलावरों ने शक्ति सिंह पर ताबड़तोड़ कई वार किए और उसका एक हाथ काटकर पूरी तरह अलग कर दिया।

वारदात के बाद आरोपी कटे हुए हाथ को साथ ले गए और सतगुरु नगर की गली नंबर 9 में स्थित एक किराना दुकान पर रख दिया। उन्होंने दुकानदार से कहा, "इसे उठाकर इसके घर पहुंचा देना" और फिर मौके से फरार हो गए।

गैंगवार और पुरानी रंजिश की आशंका

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। थाना प्रभारी (SHO) जितेंद्र कुमार ने बताया, शुरुआती जांच में सामने आया है कि पीड़ित शक्ति सिंह उर्फ भूरा पर पहले से लगभग 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं, हमले में संदिग्ध आरोपियों का भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।

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पुलिस को शक है कि यह हमला दो आपराधिक गुटों के बीच चल रही पुरानी दुश्मनी का नतीजा है।

पुलिस वारदात स्थल और किराना दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। दुकानदार का बयान इस मामले में आरोपियों की पहचान करने के लिए काफी अहम माना जा रहा है।

फिलहाल लुधियाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है, हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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