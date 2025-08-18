कौन दौस्त है... ऑपरेशन सिंदूर से चला पता, क्यों हुआ युद्धविराम? रक्षा मंत्रालय के पूर्व सलाहकार ने बताया

Operation Sindoor: रक्षा मंत्रालय के पूर्व प्रधान सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे (रि) ने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से यह स्पष्ट हो गया कि कूटनीतिक तौर पर कौन-सा देश भारत के साथ खड़ा है और कौन नहीं।

रक्षा मंत्रालय के पूर्व प्रधान सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे (सेवानिवृत्त) ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' साफ हो गया कि कौन भारत के साथ है, और कौन नहीं। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक तौर पर तो ये जानकारी हमलोगों को मिल ही गई है, और 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान हमलोगों स्पष्ट तौर पर देख भी लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालता है, इसलिए नागरिक सुरक्षा पर और काम करने की आवश्यकता है क्योंकि इस क्षेत्र को जोखिम बना रहेगा।

22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था आतंकी हमला दरअसल, खंडारे महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन ने ऑपरेशन सिंदूर पर लोगों से संवाद का आयोजन किया था। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों के मारे जाने के बाद मई में जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी ठिकानों को सटीक हमले में तबाह कर दिया था।

भारत के साथ कौन, पता चल गया ऑपरेशन सिंदूर से क्या सबक मिले? इस सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल खंडारे ने कहा कि यह साफ हो गया है कि कूटनीतिक तौर पर आपके (भारत के) साथ कौन है और कौन नहीं। आंतरिक तौर पर यह भी साफ हो गया है कि समस्याएं कहां हैं। अगर आप व्यापक रूप से सोचें, तो खामियों की पहचान बहुत स्पष्ट रूप से हुई है। उन्होंने आगे कहा कि स्वार्थपूर्ण हित भी स्पष्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, हमें नागरिक सुरक्षा पर बहुत काम करना होगा क्योंकि उसे जोखिम बना रहेगा।

लेफ्टिनेंट जनरल खंडारे ने कहा कि आज आपके पास जिस तरह की मिसाइलें और उनकी मारक क्षमता है, सब कुछ पहुंच के दायरे में है। हम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और अनुसंधान में आगे हैं। उन्होंने कहा कि परिवर्तन का एक बड़ा हिस्सा यह है कि जो भी उस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला है, उसे निपुण होना चाहिए। प्रयोगशाला से लेकर युद्धक्षेत्र तक, यह एक पूरी श्रृंखला है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमने समझ लिया है कि हमें कहां खड़ा होना है। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा क्षेत्रों में एक बड़ा मुद्दा है जिसका समाधान राज्य सरकारों को करना होगा।

इजराइल और यूक्रेन जैसी गलती नहीं लेफ्टिनेंट जनरल खंडारे ने कहा कि ड्रोन हमले नागरिकों को प्रभावित करते हैं। सीमावर्ती राज्यों को सबसे पहले यह व्यवस्था करनी चाहिए कि हर घर के नीचे सुरक्षित रूप से छिपने की एक जगह हो, जैसे इजराइल और यूक्रेन में है। मेरा मानना है कि हमें दूसरों से भी सीखना होगा ताकि हम वे गलतियां न दोहराएं जिन्हें उन्होंने नजरअंदाज किया गया।

उनसे जब पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अचानक क्यों रोका गया, इस पर लेफ्टिनेंट जनरल खंडारे ने कहा कि तब मैं रक्षा मंत्री के साथ था और ऐसी चीजों पर अलग-अलग स्तरों पर चर्चा होती है। युद्ध में काफी खर्च होता है और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि हमें 2047 तक एक विकसित देश बनना है।

बेतुके देश के साथ युद्ध में उलझना सही नहीं उन्होंने कहा कि कभी-कभी हमारे सामने कठिन विकल्प आते हैं। पाकिस्तान जैसे बेतुके देश के साथ युद्ध में उलझना या उन्हें सबक सिखाकर अपने काम पर लौटना। हमें रूस-यूक्रेन युद्ध में हुई गलती से बचना है। लेफ्टिनेंट जनरल खंडारे ने कहा कि अगर पाकिस्तान फिर से गलती करता है तो उसे फिर से सजा दी जा सकती है।

पूर्व सैन्य अधिकारी ने कहा कि लोग (ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने) के बारे में देशभक्ति की दृष्टि से सोचते हैं। लेकिन व्यावहारिकता कहती है कि इस पर विचार करना होगा कि कितनी सजा देनी है और क्यों। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य आतंकवाद को नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना था... हमें आतंकी संगठनों को सबक सिखाना था।