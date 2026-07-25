ईरान के समुद्री क्षेत्र में LPG टैंकर 'दिशा' पर हमला, 28 भारतीय क्रू मेंबर थे सवार
तेहरान में भारतीय दूतावास के अनुसार, शुक्रवार को आईएमओ संख्या 8818219 वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर हुए हमले की जानकारी मिलते ही कूटनीतिक स्तर पर त्वरित कदम उठाए गए।
मिडिल ईस्ट और अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर बढ़ते सुरक्षा संकट के बीच एक और चिंताजनक घटना सामने आई है। ईरान के क्षेत्रीय जलक्षेत्र में मोजाम्बिक के ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा (DISHA) पर हमला हुआ है। राहत की बात यह है कि जहाज पर सवार सभी 28 भारतीय चालक दल पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को आधिकारिक बयान जारी कर इस घटना की जानकारी दी और पुष्टि की कि सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली गई है।
तेहरान में भारतीय दूतावास के अनुसार, शुक्रवार को आईएमओ संख्या 8818219 वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर हुए हमले की जानकारी मिलते ही कूटनीतिक स्तर पर त्वरित कदम उठाए गए।
दूतावास द्वारा जारी बयान में कहा गया, "उक्त पोत पर कुल 28 भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद हैं। दूतावास संबंधित ईरानी अधिकारियों के साथ निरंतर और सीधे संपर्क में है। यह पुष्टि की जाती है कि जहाज पर सवार सभी भारतीय क्रू मेंबर पूरी तरह सुरक्षित हैं।" दूतावास ने यह भी स्पष्ट किया कि वह स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और ईरानी प्रशासन के साथ मिलकर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहा है। जारी किए गए बयान में हमले के स्वरूप, जहाज को पहुंचे नुकसान या घटना के सटीक कारणों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।
समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताएं
कमर्शियल शिपिंग के मार्गों पर लगातार हो रही इन घटनाओं ने वैश्विक नौवहन और भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल के महीनों में विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में व्यापारिक पोतों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में सुरक्षा तंत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
'दिशा' टैंकर पर यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ ही दिनों पहले यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट के पास एक और दुखद हादसा हुआ था। ओडेसा बंदरगाह से रवाना होने के तुरंत बाद व्यापारिक मालवाहक पोत एमवी गोल्डन लियो पर हमला किया गया था। 'एमवी गोल्डन लियो' पोत पर कुल 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें से 5 भारतीय नागरिक थे। इस हमले में 4 भारतीय नाविकों की दर्दनाक मौत हो गई थी। पांचवां भारतीय नागरिक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका फिलहाल इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें