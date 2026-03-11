Hindustan Hindi News
LIVE: अब अमेरिका और नॉर्वे से गैस खरीद की तैयारी, उत्पादन में 10 फीसदी इजाफा; 25 दिन वाला नियम लागू

LPG Supply Shortage: देश में एलपीजी का संकट गहरा होता जा रहा है। इसके चलते भारत सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है और यह तय कर दिया है कि किन सेक्टरों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की सप्लाई पहले की तरह ही सप्लाई जारी रहेगी।

Surya Prakash| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Wed, 11 Mar 2026 10:09 AM IST
LPG Supply Shortage: ईरान में जारी जंग का असर अब सीधे तौर पर भारत में भी दिखने लगा है। देश भर में एलपीजी की कमी देखी जा रही है। यहां तक कि सप्लाई ठीक बनी रहे और किसी तरह की अफवाह ना फैले। इससे बचाव के लिए सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। इसके तहत तय किया गया है कि उद्योगों को सप्लाई में पहले की तुलना में 80 फीसदी ही सप्लाई की जाएगी। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को पहले की तरह गैस मिलती रहेगी।

11 Mar 2026, 10:09:55 AM IST

LPG Supply Crisis: केंद्रीय मंत्री की अपील- एलपीजी पर पैनिक से बचें

देश में गैस की किल्लत के बीच केंद्र सरकार ने अपील की है कि पैनिक में ना रहें। केंद्रीय मंत्री शोभा करांदलजे ने कहा कि केंद्र सरकार इस मसले का हल करने में जुटी है। जल्दी ही इसकी सप्लाई सही हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश यह है कि नागरिकों पर असर ना हो।

11 Mar 2026, 09:55:07 AM IST

LPG Supply Crisis: सरकार के आदेश के बाद 10 फीसदी बढ़ा गैस उत्पादन

सरकार के आदेश के बाद देश भर की रिफाइनरीज ने गैस के उत्पादन में 10 फीसदी तक का इजाफा कर दिया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि घरेलू गैस की सप्लाई में किसी तरह की कमी ना होने पाए। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता यही है कि एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई निर्बाध जारी रहे।

11 Mar 2026, 09:51:47 AM IST

LPG Supply Crisis: एलपीजी की खरीद अब अमेरिका औऱ नॉर्वे से करने की तैयारी, पर एक मुश्किल

भारत में LPG सप्लाई की किल्लत दूर करने के लिए सरकार नए विकल्पों पर भी विचार कर रही है। खबर है कि अमेरिका और नॉर्वे जैसे देशों से गैस खरीद पर विचार हो रहा है। हालांकि इसमें दिक्कत यह है कि दूरी के चलते सप्लाई पहुंचने में वक्त लगेगा। इसके अलावा लागत भी बढ़ जाएगी।

11 Mar 2026, 09:35:03 AM IST

LPG Supply Crisis: एलपीजी संकट के चलते महंगा हो सकता है रेस्तरां में खाना

इस बीच खबर है कि देश में रेस्तरां और होटलों में खाना महंगा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एलपीजी के कॉमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित है। ऐसे में इंडक्शन जैसे उपकरणों का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में रेस्तरां मालिक कीमतें बढ़ाकर अपनी बढ़ी हुई लागत निकालना चाहेंगे।

11 Mar 2026, 09:32:30 AM IST

LPG Supply Crisis: विपक्ष बोला- सरकार तो अमेरिका और इजरायल की चीयरलीडर बनी

एलपीजी सप्लाई में कमी को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। वामपंथी सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि भारत सरकार तो अमेरिका और इजरायल के लिए चीयरलीडर बनी हुई है, जबकि देश में एलपीजी सप्लाई प्रभावित है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कई बार इस मसले पर ध्यान दिलाया, लेकिन सरकार तो इस पर चुप्पी ही साधे बैठी रही।

11 Mar 2026, 09:27:47 AM IST

LPG Supply Crisis: क्यों लागू हुआ घरेलू गैस बुकिंग पर 25 दिन वाला नियम

सरकार ने घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की बुकिंग पर 25 दिन वाला नियम लागू किया है। ऐसा इसलिए ताकि कोई भी सिलेंडरों की जमा खोरी ना कर सके। इसके अलावा पैनिक बुकिंग से बचने के लिए भी ऐसा किया जा रहा है।

11 Mar 2026, 09:24:52 AM IST

LPG Supply Crisis: एलपीजी संकट से निपटने को एस्मा लागू

एलपीजी संकट से निपटने के लिए सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। भारत सरकार ने तय किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई पहले की तरह जारी रहेगी। इसके अलावा यह भी तय हुआ है कि कोई भी सिलेंडर बुकिंग तभी हो सकती है, जब आपके द्वारा पहले प्राप्त किए गए सिलेंडर के 25 दिन बीत गए हों। यह गैप सख्ती से लागू किया गया है।

