LPG Crisis LIVE: ईरान युद्ध से भारत में एलपीजी संकट गहराया, रेस्तरां बंद होने की कगार पर

LPG cylinder

LPG Crisis LIVE: ईरान में छिड़े युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चैन बुरी तरह चरमरा गई है, जिसका सीधा और गंभीर असर भारत पर भी पड़ा है। भारत में एलपीजी गैस संकट खड़ा हो गया है। भारत की 80-85% एलपीजी गैस आयात पर निर्भर है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और गैस की खेप रुकने से देश के कई राज्यों में गैस सिलेंडरों की किल्लत शुरू हो गई है, जिससे आम आदमी की रसोई से लेकर व्यावसायिक प्रतिष्ठान तक प्रभावित हैं। सरकार ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के उपाय किए हैं, लेकिन संकट गहराता जा रहा है। इस अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय संकट के बीच देश की राजधानी दिल्ली का सियासी पारा भी उबाल पर है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और विपक्ष ने गैस संकट, संभावित महंगाई और भू-राजनीतिक अस्थिरता के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति अपना ली है। एक तरफ वैश्विक कूटनीति की चुनौती है, तो दूसरी तरफ घरेलू राजनीति का दबाव; ये दोनों मोर्चे आज देश की सबसे बड़ी और अहम खबर बने हुए हैं। देश विदेश की सभी खबरों के लिए लाइव अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

12 Mar 2026, 09:30:13 AM IST LPG Crisis LIVE: इंडक्शन पर शिफ्ट हो रहे रेस्टोरेंट LPG Crisis LIVE: एलपीजी संकट के बीच भोपाल स्थित सागर गैरे फास्ट फूड के मालिक डोलराज गैरे ने कहा- हम इंडक्शन से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपना 60% काम पहले ही इंडक्शन में कर लिया है, और बाकी 10-20% काम इंडक्शन मिलने के बाद कुछ दिनों में हो जाएगा... हमारा पूरा कमर्शियल प्रोडक्शन इंडक्शन में है... हमारे शेफ और एग्जीक्यूटिव सभी लगे हुए हैं...

12 Mar 2026, 09:19:30 AM IST LPG Crisis LIVE: हरियाणा में ईंधन, घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य: तेल कंपनियों ने सरकार को बताया LPG Crisis LIVE: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को फूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों और तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में राज्य भर में कुकिंग गैस और फ्यूल सप्लाई की स्थिति का रिव्यू किया गया। एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, मीटिंग के दौरान, तेल कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू LPG की सप्लाई अभी नॉर्मल है, और कंपनियों के पास काफी स्टॉक मौजूद है। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने 9 मार्च को जरूरी निर्देश जारी किए थे ताकि प्रायोरिटी सेक्टर को घरेलू LPG की सप्लाई पक्की हो सके, और इसकी उपलब्धता और सही डिस्ट्रीब्यूशन बनाए रखा जा सके।

12 Mar 2026, 09:18:21 AM IST LPG Crisis LIVE: उत्तराखंड के अस्पतालों को LPG सिलेंडर मिलेंगे LPG Crisis LIVE: उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट एशिया में लड़ाई की वजह से गैस सप्लाई में रुकावट की आशंका के बीच अस्पतालों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रायोरिटी के आधार पर कमर्शियल गैस सिलेंडर देने का फैसला किया है। सरकार ने जरूरत पड़ने पर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए लकड़ी देने की तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन कहा कि राज्य में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है।

12 Mar 2026, 09:03:13 AM IST LPG Crisis LIVE: ऊर्जा संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं LPG Crisis LIVE: पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण रसोई गैस की किल्लत के बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को लोगों से नहीं घबराने की अपील की और जनहित की रक्षा का आश्वासन दिया। तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कथित भ्रष्टाचार, वंशवादी राजनीति और वादे पूरे नहीं करने को लेकर सत्तारूढ़ द्रमुक पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने एलपीजी संकट से निपटने का भरोसा जताया, जहां व्यावसायिक एलपीजी की कमी ने देश के होटल क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने परोक्ष रूप से एलपीजी संकट का जिक्र करते हुए कहा, मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हम केवल सही और सत्यापित जानकारी ही फैलाएं।

12 Mar 2026, 09:02:25 AM IST LPG Crisis LIVE: केंद्र का राज्यों को एलपीजी आपूर्ति पर नजर रखने, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने का निर्देश LPG Crisis LIVE: केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एलपीजी आपूर्ति पर कड़ी नजर रखने और सिलेंडर की जमाखोरी या कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण देश में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कमी के बीच, यह निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि बुधवार को गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह जानकारी दी गई कि आठ मार्च के एलपीजी से संबंधित आदेश में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्रतिष्ठानों को एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है।

12 Mar 2026, 09:01:46 AM IST LPG Crisis LIVE: राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त करने के निर्देश LPG Crisis LIVE: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को कहा कि राज्य में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस आपूर्ति व्यवस्था सुचारु एवं सामान्य है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर राज्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। शर्मा ने एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों से कहा कि आपूर्ति व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए उपलब्धता से लेकर वितरण व्यवस्था की निगरानी रखते हुए प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्य एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया।

12 Mar 2026, 09:01:10 AM IST LPG Crisis LIVE: ईरानी हमलों के बीच ब्रेंट क्रूड 100 अमेरिकी डॉलर के पार पहुंचा LPG Crisis LIVE: अंतरराष्ट्रीय तेल मानक 'ब्रेंट क्रूड' की कीमत बृहस्पतिवार तड़के 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई। इसकी कीमत कुछ दिन पहले भी 120 अमेरिकी डॉलर के करीब पहुंच गई थी। होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास वाणिज्यिक पोतों पर ईरानी हमलों के कारण आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ने से तेल की कीमत में नौ प्रतिशत से अधिक की तेजी आई। अमेरिका के मानक कच्चे तेल का दाम बढ़कर लगभग 95 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया।