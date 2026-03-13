LPG की कमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, जाम कर दी सड़क; ओडिशा में क्या है हाल
ओडिशा के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर की कथित कमी के कारण शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम देखने को मिले। उपभोक्ताओं ने रिफिल्ड कुकिंग गैस सिलेंडर मिलने में लगातार देरी की शिकायत की है। राज्य भर में एलपीजी वितरण केंद्रों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं, जहां लोग बुकिंग के कई दिनों बाद भी रिफिल का इंतजार कर रहे हैं। जाजपुर कस्बे में स्थानीय वितरक ने कार्यालय बंद कर 'आज स्टॉक नहीं' का नोटिस लगाया, जिसके बाद गुस्साए निवासियों ने खाली LPG सिलेंडर सड़क पर रखकर जाम लगा दिया।
उपभोक्ताओं का आरोप है कि वितरक जानबूझकर सप्लाई रोककर काले बाजार में अधिक कीमत पर सिलेंडर बेच रहे हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने 5 दिन पहले बुकिंग की थी, लेकिन कार्यालय बंद मिला। इसी तरह केओनझर जिले में निवासियों ने केओनझर-सनघागारा सड़क को ब्लॉक कर दिया, जिससे वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए ठप हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बातचीत की और ब्लॉकेज हटवाया। भुवनेश्वर, कटक, केंद्रपाड़ा, संबलपुर सहित राज्य के अन्य कई शहरों और कस्बों में भी एलपीजी एजेंसियों के बाहर भारी भीड़ देखी गई।
छापेमारी में 92 सिलेंडर हुए जब्त
झारसुगुड़ा जिले में सिविल सप्लाई अधिकारियों ने छापेमारी कर 92 सिलेंडर जब्त किए, जिनमें 29 भरे हुए थे और ये कथित तौर पर जमा किए गए थे। यह कार्रवाई काले बाजारी और जमाखोरी को रोकने के प्रयास का हिस्सा बताई जा रही है। कमी के कारण आम लोगों को खाना पकाने के लिए वैकल्पिक तरीकों का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोग लकड़ी, मिट्टी का तेल, कोयला और सूखे गोबर के उपले का उपयोग कर रहे हैं, जबकि शहरों में इंडक्शन कुकटॉप और अन्य बिजली के उपकरणों की मांग अचानक बढ़ गई है।
इस मांग वृद्धि के चलते बाजार में इंडक्शन कुकटॉप जैसे उपकरणों की भी भारी कमी हो गई है और कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ये आउट ऑफ स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। एलपीजी संकट ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी प्रभावित किया है। कुछ शहरों में होटल और रेस्तरां ने अपना मेन्यू सीमित कर दिया है, जबकि अन्य ने खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ा दी हैं। इससे आम उपभोक्ताओं पर दोहरा बोझ पड़ रहा है। हालांकि, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री केसी पात्रा ने कहा कि राज्य में कुकिंग गैस और ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से घबराने की बजाय शांत रहने की अपील की।