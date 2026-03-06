Hindustan Hindi News
ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच महंगा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर, 60 रुपए बढ़ गए दाम; जानें नई कीमत

Mar 06, 2026 11:55 pm ISTUpendra Thapak एएनआई
ईरान युद्ध के बीच भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की वृद्धि हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 14.2 किलो ग्राम सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतें 7 मार्च से लागू होंगी।

ईरान युद्ध के बीच भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की वृद्धि हो गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपये से बढ़कर 913 रुपये हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बढ़ी हुई कीमतें 7 मार्च से लागू होंगी।

अपडेट की जा रही है।

