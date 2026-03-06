ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच महंगा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर, 60 रुपए बढ़ गए दाम; जानें नई कीमत
ईरान युद्ध के बीच भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की वृद्धि हो गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपये से बढ़कर 913 रुपये हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बढ़ी हुई कीमतें 7 मार्च से लागू होंगी।
अपडेट की जा रही है।
