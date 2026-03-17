LPG Crisis LIVE: कितना LPG भारत ला रहे हैं होर्मुज से निकले जहाज, संकट के बीच राहत की खबर

LPG Crisis (ANI)

LPG Crisis LIVE: भारत में जारी LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस संकट कुछ कम होने के आसार हैं। इसकी बड़ी वजह एलपीजी वाहक जहाज 'शिवालिक' सुरक्षित रूप से गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचना है। साथ ही 17 मार्च, मंगलवार को एक और जहाज भारत पहुंच रहा है। संभावनाएं जताई जा रहीं हैं कि इस ताजा खेप से भारत को कुछ दिनों तक एलपीजी संकट से राहत मिल सकती है। इधर, सरकार ने घरेलू स्तर पर एलपीजी उत्पादन तेज कर दिया है। वहीं, जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस संकट का सबसे ज्यादा असर रेस्त्रां और होटल व्यवसाय पर हो रहा है। साथ ही आमजन भी खासे परेशान हैं। बुकिंग सेंटर पर लंबी कतारें देखी जा रहीं हैं, लेकिन डिलीवरी के समय को लेकर ग्राहकों को स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर काफी निर्भर है। देश लगभग 88 प्रतिशत कच्चा तेल, 50 प्रतिशत प्राकृतिक गैस और 60 प्रतिशत एलपीजी आयात करता है। ईरान और अमेरिका युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने दुनिया के अहम जलमार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते बड़ी संख्या में जहाज दोनों ओर फंस गए थे। हालांकि, भारत को अपने तीन जहाज निकालने में सफलता मिली है।

17 Mar 2026, 10:15:46 AM IST LPG Crisis LIVE: कितने भारतीय जहाज फंसे हैं LPG Crisis LIVE: पश्चिमी फारस की खाड़ी में 611 नाविकों सहित 22 भारतीय ध्वज वाले जहाज फंसे हुए हैं। दो एलपीजी लदे जहाजों ने 13 मार्च को अपनी यात्रा शुरू की और 14 मार्च की सुबह होर्मुज जलडमरूमध्य को पार किया। उन्होंने बताया कि पहला जहाज, शिवालिक, गुजरात के मुंदड़ा बंदरगाह पर पहुंचा, जहां अग्रिम कागजी कार्रवाई और प्राथमिकता के आधार पर माल उतारने की व्यवस्था की गई थी। दूसरा जहाज, नंदा देवी, मंगलवार सुबह कांडला बंदरगाह पर पहुंचने वाला है।

17 Mar 2026, 09:28:26 AM IST LPG Crisis LIVE: मंगलवार को भारत पहुंच रहा है एक और जहाज LPG Crisis LIVE: भारतीय एलपीजी (LPG) वाहक जहाज, 'नंदा देवी', 17 मार्च को कांडला बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार ने नागरिकों से पैनिक (घबराहट) न करने का आग्रह किया है और कहा है कि तेल कंपनियाँ हर दिन लगभग 50 लाख एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी कर रही हैं और आपूर्ति पूरी तरह बरकरार है।

17 Mar 2026, 09:10:46 AM IST LPG Crisis LIVE: ऐक्शन में यूपी पुलिस LPG Crisis LIVE: उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए की गई कार्रवाई के तहत प्रदेश में 12 मार्च से अब तक 4,816 स्थानों पर छापे मार कर 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि पूरे प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी व अवैध बिक्री के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत 12 मार्च से अब तक प्रदेशभर में 4,816 स्थानों पर छापेमारी की गई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान रसोई गैस वितरकों के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं जबकि गैस की कालाबाजारी में संलिप्त अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध 60 प्राथमिकियां दर्ज कर कार्रवाई की गई।

17 Mar 2026, 08:54:19 AM IST LPG Crisis LIVE: PNG को दे रहे बढ़ावा LPG Crisis LIVE: पेट्रोलियम मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि घरेलू सिलेंडरों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के घरेलू एलपीजी (LPG) उत्पादन में पिछले 15 दिनों में 36% की बढ़ोतरी की गई है, हालांकि रसोई गैस की कुल उपलब्धता अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं को अब एलपीजी सिलेंडर के बजाय पाइप्ड गैस (PNG) अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।