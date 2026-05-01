दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी देखो वहां दाम कितने बढ़े, कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा होने पर बोले केंद्रीय मंत्री
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृपया दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखें कि वहां कीमतें कितनी बढ़ी हैं। हम इस हद तक रोक सकते थे।
LPG Gas Cylinder Price Hike: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने शुक्रवार को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि दूसरे हिस्सों को भी देखना चाहिए कि वहां कितना दाम बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक ऊर्जा कीमतों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। शुक्रवार को कमर्शियल एलपीजी की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 993 रुपये बढ़ा दी गई। वहीं, हाल ही में लॉन्च किए गए छोटू गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। पांच किलो वाला सिलेंडर 261 रुपये महंगा हो गया है।
एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, "कृपया दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखें कि वहां कीमतें कितनी बढ़ी हैं। हम इस हद तक रोक सकते थे।''मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में हो रही बढ़ोतरी की वजह से, यह लगातार तीसरे महीने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है।
वहीं, सरकार के सूत्रों ने बताया है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके पीछे उन्होंने वजह वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी उछाल बताई और कहा कि इसके बावजूद, पिछले चार सालों से खुदरा दरों में कोई बदलाव न होने के कारण कंपनियों का नुकसान बढ़ता जा रहा है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
होटल-रेस्तरां में यूज होता है कमर्शियल सिलेंडर
होटल एवं रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाले 19-किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 993 रुपये बढ़ाकर रिकॉर्ड 3,071.50 रुपये कर दी गई। पांच किलोग्राम एफटीएल या बाजार मूल्य वाले एलपीजी सिलेंडर की दरें 549 रुपये से बढ़ाकर 810.50 रुपये प्रति सिलेंडर कर दी गईं। अब पांच किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर (जिसे घरेलू एलपीजी कहा जाता है) की 913 रुपये की कीमत से थोड़ा ही कम रह गई है।
इसके अलावा, दूरसंचार सिग्नल टावर जैसे औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले थोक डीजल की कीमत लगभग 137 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 149 रुपये प्रति लीटर से अधिक कर दी गई। यह कीमत पेट्रोल पंप पर उपलब्ध 87.62 रुपये प्रति लीटर डीजल की तुलना में अधिक है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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