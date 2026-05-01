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दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी देखो वहां दाम कितने बढ़े, कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा होने पर बोले केंद्रीय मंत्री

May 01, 2026 05:18 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, तिरुवनंतपुरम
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कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृपया दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखें कि वहां कीमतें कितनी बढ़ी हैं। हम इस हद तक रोक सकते थे।

दुनिया के दूसरे हिस्सों को भी देखो वहां दाम कितने बढ़े, कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा होने पर बोले केंद्रीय मंत्री

LPG Gas Cylinder Price Hike: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने शुक्रवार को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि दूसरे हिस्सों को भी देखना चाहिए कि वहां कितना दाम बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक ऊर्जा कीमतों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। शुक्रवार को कमर्शियल एलपीजी की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 993 रुपये बढ़ा दी गई। वहीं, हाल ही में लॉन्च किए गए छोटू गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। पांच किलो वाला सिलेंडर 261 रुपये महंगा हो गया है।

एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, "कृपया दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखें कि वहां कीमतें कितनी बढ़ी हैं। हम इस हद तक रोक सकते थे।''मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में हो रही बढ़ोतरी की वजह से, यह लगातार तीसरे महीने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है।

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वहीं, सरकार के सूत्रों ने बताया है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके पीछे उन्होंने वजह वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी उछाल बताई और कहा कि इसके बावजूद, पिछले चार सालों से खुदरा दरों में कोई बदलाव न होने के कारण कंपनियों का नुकसान बढ़ता जा रहा है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

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होटल-रेस्तरां में यूज होता है कमर्शियल सिलेंडर

होटल एवं रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाले 19-किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 993 रुपये बढ़ाकर रिकॉर्ड 3,071.50 रुपये कर दी गई। पांच किलोग्राम एफटीएल या बाजार मूल्य वाले एलपीजी सिलेंडर की दरें 549 रुपये से बढ़ाकर 810.50 रुपये प्रति सिलेंडर कर दी गईं। अब पांच किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर (जिसे घरेलू एलपीजी कहा जाता है) की 913 रुपये की कीमत से थोड़ा ही कम रह गई है।

इसके अलावा, दूरसंचार सिग्नल टावर जैसे औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले थोक डीजल की कीमत लगभग 137 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 149 रुपये प्रति लीटर से अधिक कर दी गई। यह कीमत पेट्रोल पंप पर उपलब्ध 87.62 रुपये प्रति लीटर डीजल की तुलना में अधिक है।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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