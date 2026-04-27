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‘लोटस अब लूटस’, आप सांसदों के भाजपा में विलय पर बरसी कांग्रेस; क्या कहा

Apr 27, 2026 05:44 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी के सात सांसदों के भाजपा में विलय को लेकर कांग्रेस ने करारा हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि लोटस अब लूटस हो चुका है।

‘लोटस अब लूटस’, आप सांसदों के भाजपा में विलय पर बरसी कांग्रेस; क्या कहा

आम आदमी पार्टी के सात सांसदों के भाजपा में विलय को लेकर कांग्रेस ने करारा हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि लोटस अब लूटस हो चुका है। उन्होंने लिखा है कि राज्यसभा के सभापति द्वारा आम आदमी पार्टी के सात सदस्यों का विलय बिल्कुल भी हैरान करने वाला नहीं है। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि बल्कि हैरानी इस बात पर होती है कि इसमें इतना समय क्यों लगा? इसे सप्ताहांत में ही क्यों नहीं स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस नेता तंज किया है कि छोटे-छोटे एहसानों से भारतीय लोकतंत्र बन रहा है।

कभी इन पर उठाते थे सवाल
जयराम रमेश ने लिखा है कि भाजपा ने इन सांसदों की तारीफ की है। यह सातों सांसद भी बड़ी गर्मजोशी से पहुंचे हैं। यही भाजपा है जो हाल तक इनकी ईमानदारी पर सवाल उठा रही थी। उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य होने का दावा किया गया था। लेकिन अब कितनी आसानी से सब भुला दिया गया। उन्होंने लिखा कि हाल ही तक इन सांसदों में से कुछ पर ईडी छापेमारी कर रही थी। लेकिन कोई शक नहीं कि अब वह भी रुक जाएगी। आगे भी कोई एक्शन नहीं होगा। जयराम ने लिखा, ‘लोटस अब लूटस’ बन चुका है।

भाजपा की वॉशिंग मशीन एक्टिव
इससे पहले भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के सात सांसदों के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने संबंधी खबरों पर प्रतिक्रिया दी थी। इसमें कहा गया कि खुद को सदाचारी बताने वाले लोग अब फिर बेनकाब हो गए हैं। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर इन खबरों के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर तंज किया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा की वॉशिंग मशीन अब फिर सक्रिय हो गई है। जयराम रमेश ने लिखा, ‘भाजपा की वॉशिंग मशीन फिर से सक्रिय हो गई है, साथ ही मोदी वॉशिंग पाउडर भी। जो लोग खुद को सदाचार, ईमानदारी और विचारधारा के आदर्श के रूप में पेश करते थे, वे अब बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं।’

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सभापति की मंजूरी
गौरतलब है कि सोमवार को राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने आम आदमी पार्टी (आप) के सात सांसदों का भाजपा सदस्य माने जाने का अनुरोध आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उच्च सदन में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ‘आप’ के सदस्यों की संख्या 10 से घटकर तीन रह गई। वहीं, भाजपा सदस्यों की संख्या बढ़कर 113 हो गई है। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी, स्वाति मालीवाल और राजिंदर गुप्ता वे सात सांसद हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़ कर भाजपा में शामिल हुए हैं। राज्यसभा की वेबसाइट पर अब इन सातों सांसदों को भाजपा के सदस्यों की सूची में दिखाया गया है।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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