होश खो चुके थे भगवान राम, सीता हरण प्रसंग पर तमिल कवि की विवादास्पद टिप्पणी; BJP ने जताया ऐतराज
तमिल गीतकार और कवि वैरामुत्तु की भगवान राम की गई टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है। वैरामुत्तू ने प्राचीन तमिल कवि कंबर लिखित रामायण के एक प्रसंग की व्याख्या कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि सीता हरण के बाद भगवान राम अपने होश खो चुके थे। वैरामुत्तू ने यह टिप्पणी उस वक्त की, जब उन्हें प्राचीन कवि कंबर के नाम पर अवॉर्ड दिया रहा था। अवॉर्ड समारोह के दौरान भाषण देने हुए उन्होंने यह बातें कहीं। भाजपा ने वैरामुत्तू के इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। भाजपा ने कहा कि तमिल कवि का यह बयान हिंदू भावनाओं को भड़काने वाला है। गौरतलब है कि जब वैरामुत्तू यह टिप्पणी कर रहे थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी वहां मौजूद थे।
आईपीसी 84 का भी जिक्र
समारोह के दौरान तमिल कवि वैरामुत्तू कंबर द्वारा तमिल भाषा में लिखे रामायण पर बोल रहे थे। उन्होंने सीता हरण प्रसंग की व्याख्या करते हुए कहा कि अपनी पत्नी सीता से विरह के बाद भगवान राम होश खो चुके थे। उन्होंने आगे कहा कि राम को यह भी नहीं एहसास था कि वह कर क्या रहे हैं। वैरामुत्तू यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि इंडियन पीनल कोड में मानसिक संतुलन खो चुके व्यक्ति के अपराध को अपराध नहीं माना जाता है। आईपीसी 84 के मुताबिक पागल व्यक्ति का अपराध अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कंबर को यह कानून नहीं पता हो, लेकिन वह समाज और इंसानी दिमाग को जानते थे।
भगवान राम के भक्तों से माफी मांगें
तमिल कवि की इस टिप्पणी पर भाजपा की तरफ से कड़ा ऐतराज जताया गया है। भाजपा नेता सीआर केसवन ने एक्स पर लिखा कि वैरामुत्तू रामस्वामी हमेशा ही हिंदू देवताओं का अपमान करते रहते हैं। वह हिंदू धर्म को भी गाली देते रहते हैं। अब उन्होंने कंबा रामायण की गलत व्याख्या करते हुए भगवान राम को मेंटली अनस्टेबल बता दिया है। यह विडंबना ही है कि वैरामुत्तू के नाम में राम जुड़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि वैरामुत्तू को तत्काल भगवान राम के करोड़ों भक्तों और हिंदू धर्म का पालन करने वालों से माफी मांगनी चाहिए।