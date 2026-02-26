हिंदू देवी-देवताओं पर टिप्पणी पड़ी भारी, यूट्यूबर अन्वेश के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी
पुलिस ने गुरुवार को बताया कि यूट्यूबर अन्वेश के खिलाफ हिंदू देवी-देवताओं के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार, दिसंबर 2025 में अभिनेत्री और भाजपा नेता कराटे कल्याणी की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कराटे कल्याणी ने आरोप लगाया था कि अन्वेश ने हिंदू समाज, हिंदू धार्मिक मान्यताओं, पूजनीय हिंदू देवी-देवताओं, संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ बार-बार अपमानजनक, मानहानिकारक और भड़काऊ बयान दिए हैं। उनका उद्देश्य जानबूझकर सांप्रदायिक नफरत फैलाना और हिंसा भड़काना था।
बताया जा रहा है कि यह विवाद एक वीडियो से शुरू हुआ था। वीडियो में अन्वेश ने अभिनेत्रियों के पहनावे को लेकर तेलुगु अभिनेता शिवाजी की आलोचना की थी। बताया जाता है कि वीडियो में माता सीता और द्रौपदी को लेकर भी टिप्पणी की गई थी। इसको लेकर विरोध-प्रदर्शन भी हुए थे। उसके बाद कराटे कल्याणी ने मामला दर्ज कराया था। वहीं, पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि अन्वेश फिलहाल भारत से बाहर हैं, इसलिए उनके खिलाफ हाल ही में लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
