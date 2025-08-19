‘मुलाकात का बेसब्री से इंतजार’, SCO में जिनपिंग से मिलेंगे PM; चीनी मंत्री से मिलने के बाद किया ऐलान

यह मुलाकात दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार न केवल द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है।

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात को भारत और चीन के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पिछले साल कजान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात के बाद से भारत-चीन संबंधों में स्थिरता और प्रगति देखी गई है। प्रधानमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि वे एससीओ समिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति के साथ मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, "पिछले साल कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मेरी मुलाकात के बाद से, भारत-चीन संबंधों ने एक-दूसरे के हितों और संवेदनशीलता के सम्मान के साथ निरंतर प्रगति की है। मैं शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में होने वाली हमारी अगली मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। भारत और चीन के बीच स्थिर, विश्वसनीय और रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।"

यह मुलाकात दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और चीन एशिया की दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं और उनके बीच संबंधों में सुधार न केवल द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है।

SCO शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टिप्पणी में तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन का उल्लेख किया, जहां उनके और चीनी नेतृत्व के बीच एक और मुलाकात तय है। SCO एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मंच है, जिसमें भारत और चीन दोनों सक्रिय सदस्य हैं। इस मंच के माध्यम से दोनों देश क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसे मुद्दों पर एक साथ काम करते हैं।