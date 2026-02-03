रूस से इतनी पुरानी दोस्ती, संकट में साथ खड़ा रहा; क्या सच में अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत?

संक्षेप: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब भारत रूस से तेल आयात नहीं करेगा। वहीं ट्रंप ने भारत पर लगने वाले कुल 50 फीसदी टैरिफ को 18 फीसदी करने का फैसला किया है।

भारत और अमेरिका के बीच बहु प्रतीक्षित ट्रेड डील लॉक हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी ने सोमवार को फोन पर बात की और इसके बाद ट्रेड डील की घोषणा हो गई। ट्रेड डील के बाद भारत पर लगने वाला अमेरिकी टैरिफ 50 फीसदी से घटकर सीधे 18 फीसदी पर आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत अब रूस से तेल खरीदना एकदम से बंद कर देगा और इसी के बदले यह डील हो पाई है। हालांकि इसपर भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रूस और अमेरिका दोनों से दोस्ती रूस लंबे समय से रक्षा सौदों और ऊर्चा आपूर्ति को लेकर अहम साझेदार रहा है। सा 2019 से 2023 के बीच रूस के साथ हथियार का आयात लगभग 36 फीसदी था। इसके अलावा रूस भारत को सस्ती कीमतों पर तेल उपलब्ध करवा रहा था जो कि आर्थिकि दृष्टि से फायदेमंद था। वहीं 2024-25 में रूस के साथ 131 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। दूसरी तरफ अमेरिका पर भारत की निर्भरता बढ़ने लगी।

भारत अपनी जरूरत का कुल 88 फीसदी तेल बाहर से ही आयात करता है। वहीं 2024-25 में भारत कुल तेल आयात का 35फीसदी रूस से ही ले रहा था। जब रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए तो भारत को तेल खरीद पर काफी फायदा मिला। अमेरिका ने कई बार रूस से तेल आयात बंद करने को कहा लेकिन भारत ने हर बार जनता के हित का हवाला दिया।

वहीं अमेरिका की बात करें तो भारत के लिए निर्यात का यह बड़ा बाजार है। वहीं अगर अमेरिका टैरिफ कम ना करता तो निर्यात काफी कम होने लगा था। 50 फीसदी टैरिफ की वजह से भारत का निर्यात 30 बिलियन तक गिर रहा था। ऐसे में नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा था। कहा जा सकता है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील भी समय की जरूरत के हिसाब से ही की गई है।

संकट का साथी रूस देश की आजादी के बाद से ही रूस अंतरराष्ट्रीय कूटनिति और संकट के समय में भारत के साथ खड़ा रहा है। कई बार अमेरिका ने किनारा कसा लेकिन रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी यूएन में रूस ने भारत का ही पक्ष लिया था। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिे हिंद महासागर में अपना सातवां बेड़ा भेज दिया था।