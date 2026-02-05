खुजली उठती है, अब संसद में भिड़े नड्डा और खरगे; लोकसभा के नाम पर राज्यसभा में बहस

संक्षेप: Loksabha Updates: लोकसभा ने गुरुवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके तत्काल बाद ही सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई।

संसद में एक बार फिर सत्तारूढ़ और विपक्ष के बीच जमकर नोक झोंक देखने को मिली। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लोकसभा का जिक्र किया, जिसपर सदन में आपत्ति जताई गई। वहीं, जगत प्रकाश नड्डा ने आरोप लगाए हैं कि सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है। खास बात है कि घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के बिना लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस को मंजूरी दे दी गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

खरगे ने कहा, 'आपने मुझे देश के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के बारे में बोलने का मौका दिया। संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल हैं। हमारे संविधान के हिसाब से दो सदन हैं, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। वह देश के हितों पर बात करना चाहते थे...। हम समझते हैं और सदन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं।'

उन्होंने कहा, 'बीते चार दिनों से सदन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां लोकसभा नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। संसद में केवल एक सदन नहीं है। आप गलतियों को छिपाने के लिए एक सदन को कमजोर नहीं कर सकते। आपने देश का अपमान किया है और धोखा दिया है। जब राहुल इसके बारे में बात करते हैं, तो आपको खुजली उठती है।'

सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि लोकसभा की कार्यवाही की राज्यसभा में चर्चा नहीं करना चाहिए। आप यह जानते हैं।

नड्डा ने दिया जवाब नड्डा ने कहा, 'नेता प्रतिपक्ष को यह पता होना चाहिए कि लोकसभा की कार्यवाही पर राज्यसभा में चर्चा नहीं कर सकते। पिछले चेयरमैन ने भी इसपर रूलिंग दी थी। अगर वह चाहते हैं, तो अपने पार्टी सदस्यों से लोकसभा में चर्चा के लिए कह सकते हैं...। मैं कांग्रेस और देश को संदेश देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार सभी चर्चाओं का जवाब देने के लिए तैयार है।'

उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी लोकसभा में उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने सदन को चलने ही नहीं दिया। आपने भारत और अमेरिका डील पर बयान मांगा था और पीयूष गोयल जी ने बयान दिया। नेता प्रतिपक्ष अपने समय से 20 मिनट ज्यादा बोले, लेकिन हमने कहा कि वह और बोल सकते हैं। लोकतंत्र खतरे में है कहना गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूं। आप अपनी पार्टी को एक अबोध बालक के पास बंधक न बनने दें।'