लोकपाल का ‘लग्जरी यू-टर्न’; भारी विरोध के बाद 7 BMW कार खरीद का विवादित टेंडर रद्द

भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लोकपाल ने अपने एक फैसले पर यू-टर्न ले लिया है और सात लग्ज़री BMW कारें खरीदने से जुड़े अपने विवादित टेंडर को रद्द कर दिया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि यह फैसला टेंडर जारी होने के करीब दो महीने बाद लिया गया है। इन कारों की कुल कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये बताई गई थी। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोकपाल के इस कदम की कड़ी आलोचना की थी। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाली संस्था का लग्जरी कारें खरीदना उचित नहीं है।

अधिकारियों के अनुसार, लोकपाल की पूर्ण पीठ (फुल बेंच) की बैठक में इस टेंडर को रद्द करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद 16 दिसंबर 2025 को इस संबंध में एक संशोधन (कॉरिजेंडम) जारी किया गया। लोकपाल ने 16 अक्टूबर 2025 को सात BMW 3 सीरीज़ 330Li कारों की खरीद के लिए टेंडर जारी किया था।

लोकपाल के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस ए. एम. खानविलकर इन कारों को लोकपाल के अध्यक्ष और उसके छह सदस्यों के लिए खरीदा जाना था। फिलहाल लोकपाल के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर हैं। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य हो सकते हैं। टेंडर में सफेद रंग की BMW 330Li “एम स्पोर्ट” (लॉन्ग व्हीलबेस) कारें मांगी गई थीं। दिल्ली में इन कारों की ऑन-रोड कीमत करीब 5 करोड़ रुपये आंकी गई थी।

कांग्रेस ने कहा था लोकपाल को “शौक पाल” इस फैसले को लेकर विपक्षी दलों ने लोकपाल पर हमला बोला था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लोकपाल को “शौक पाल” तक कह दिया था। वहीं नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने सुझाव दिया था कि लोकपाल को विदेशी लग्ज़री कारों के बजाय भारत में बनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदनी चाहिए।