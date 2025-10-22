Hindustan Hindi News
लोकपाल अब शौकपाल, बताएं अब तक क्या ऐक्शन लिए; BMW खरीद पर खूब भड़की कांग्रेस

संक्षेप: जयराम रमेश ने तंज कसा है कि आखिर लोकपाल को इन लग्जरी कारों की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि लोकपाल अब शौकपाल बन गया है। उन्होंने कहा कि मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर भ्रष्टाचार के कितने मामलों में लोकपाल ने जांच की है और उसने कितनी गिरफ्तारियां की हैं।

Wed, 22 Oct 2025 01:20 PMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने लोकपाल की ओर से कारों की खरीद के लिए जारी विज्ञापन पर तंज कसा गया है। लोकपाल कार्यालय की ओर से विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें 7 BMW को कारों को खरीदने के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। इसे लेकर जयराम रमेश ने तंज कसा है कि आखिर लोकपाल को इन लग्जरी कारों की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि लोकपाल अब शौकपाल बन गया है। उन्होंने कहा कि मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर भ्रष्टाचार के कितने मामलों में लोकपाल ने जांच की है और उसने कितनी गिरफ्तारियां की हैं।

उन्होंने कहा, 'लोकपाल अब लोकपाल नहीं रह गया है। वह अब शोकपाल है या फिर शौकपाल है। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आरएसएस ने 2012 और 2013 में खूब प्रचार किया था कि लोकपाल कितना जरूरी है और क्या-क्या काम करेगा। अब खुद ही देखिए कि लोकपाल क्या कर रहा है। आखिर लोकपाल ने कौन सी जांच की है और उसने किन लोगों को अरेस्ट किया है?' उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला और कहा कि वह तो रूस से तेल खरीद ही कम करने वाले हैं। अमेरिका के दबाव में ऐसा कर रहे हैं और मानने को तैयार भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आखिर अब नमस्ते ट्रंप की क्या स्थिति है।

जयराम रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो छिपाते हैं, वह डोनाल्ड ट्रंप उजागर कर देते हैं। उन्होंने कहा कि आखिर पीएम मोदी ने मान लिया है कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई थी। लेकिन इतना ही बताया कि हैपी दीवाली बोला है। लेकिन जो वह छिपाते हैं, वह तो ट्रंप बता देते हैं। रमेश ने कहा कि बीते 6 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप 4 मौकों पर बता चुके हैं कि उनकी पीएम मोदी से बात हुई है और भरोसा मिला है कि भारत रूसी तेल की खरीद कम कर देगा।

कांग्रेस लीडर ने कहा कि हमें ऑपरेशन सिंदूर रोकने की जानकारी भी पहले डोनाल्ड ट्रंप से ही मिली थी। अब रूसी तेल की खरीद कम करने की जानकारी भी ट्रंप से ही मिल रही है। आखिर पीएम मोदी क्या और क्यों छिपाते हैं। वह किसके दबाव में हैं। उन्हें किस बात का डर है। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसी चीजें अब खत्म हो गई हैं। यह साफ हो गया कि दोस्त-दोस्त ना रहा।

