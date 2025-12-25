Hindi NewsIndia NewsLokayukta raids Karnataka minister Zameer Ahmed secretary house seizes Rs 14 crore
कर्नाटक सरकार में मंत्री जमीर अहमद के सेक्रेटरी के घर लोकायुक्त का छापा, 14 करोड़ बरामद
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में मंत्री जमीर अहमद के निजी सचिव के घर पर लोकायुक्त का छापा पड़ा है। टीम ने वहां पर 14 करोड़ रुपए बरामद किए हैं।
Dec 25, 2025 10:23 am IST
कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में मंत्री जमीर अहमद के निजी सचिव सरफराज खान के घर और ऑफिस पर लोकायुक्त ने एक साथ छापेमारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस छापे में लोकायुक्त की टीम ने 14 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। बेंगलुरू के लोकायुक्त पुलिस थाने में इस मामले पर केस दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होने के बाद की गई थी। गौरतलब है कि जमीर अहमद को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का करीबी सहयोगी माना जाता है।
