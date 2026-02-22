Hindustan Hindi News
5 लाख घूस लेते हुए लोकायुक्त ने भाजपा विधायक को रंगे हाथों पकड़ा, जानें मामला

Feb 22, 2026 07:28 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
कर्नाटक में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त पुलिस ने शिरहट्टी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक चंद्रू लमानी को गिरफ्तार कर लिया है। विधायक के साथ उनके दो सहायकों मंजुनाथ वाल्मीकि और गुरुनायक को भी हिरासत में लिया गया है। यह कार्रवाई सिंचाई परियोजना से जुड़े एक रिश्वत मामले में जाल बिछाकर की गई है।

क्या है पूरा मामला?

गदग जिले के चिंचली के एक प्रथम श्रेणी ठेकेदार विजय पुजारी ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत सड़क के दोनों ओर रिटेनिंग वॉल (सुरक्षा दीवार) के निर्माण कार्य को सुचारू रूप से चलाने और बिलों के भुगतान की सुविधा के बदले विधायक द्वारा 11 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी।

लोकायुक्त अधिकारियों ने जाल बिछाया और उस समय कार्रवाई की जब विधायक और उनके सहायकों ने कथित तौर पर रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 5 लाख रुपये स्वीकार किए। पुलिस ने मौके पर ही तीनों को हिरासत में ले लिया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज किया।

अब क्या कहेंगे भाजपा नेता?

विधायक की गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक की राजनीति में भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, "लमानी को लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा है। अब भाजपा नेता क्या कहेंगे? दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन अब उनका अपना विधायक पकड़ा गया है। हम जांच में कोई बाधा नहीं डालेंगे, लोकायुक्त को स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दें।"

वहीं, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने व्यंग्यात्मक लहजे में कटाक्ष किया, "भाजपा नेता बहुत ईमानदार हैं। वे इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त हैं। शायद लोकायुक्त को कोई गलत जानकारी मिल गई होगी।"

भाजपा का बचाव

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा कि वे तथ्यों की पुष्टि करने के बाद ही कोई विस्तृत बयान देंगे। हालांकि, भाजपा प्रवक्ता अशोक गौड़ा ने कांग्रेस सरकार पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि जहां एक ओर ठेकेदार खुद कांग्रेस सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वहीं सरकार जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है।

विधायक चंद्रू लमानी की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही गदग में उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। समर्थकों ने इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार देते हुए सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

