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सांसदों को धूप और बारिश से बचाना है, संसद के मकर द्वार पर पोर्च बनाने का प्लान

By Niteesh Kumar
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मकर द्वार नए संसद भवन के प्रमुख प्रवेश द्वारों में शामिल है। बारिश के दौरान यहां सांसदों और अन्य लोगों को कुछ समय खुले में खड़ा रहना पड़ सकता है। प्रस्तावित बरामदा बनने के बाद एंट्री गेट के सामने एक ढका हुआ स्थान उपलब्ध होगा। 

Lok Sabha Speaker Om Birla directs Porch Makar Dwar Parliament House protect Members
संसद का मकर द्वार।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन के मकर द्वार पर सांसदों को बारिश और तेज धूप से बचाने के लिए बरामदा बनाने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को उन्होंने वास्तुकारों और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) के अधिकारियों से कहा कि वे इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करें। अधिकारियों के अनुसार, बिरला का मानना है कि संसद भवन के प्रवेश द्वार पर खड़े रहने वाले सांसदों के लिए इस तरह की सुविधा उपयोगी होगी। फिलहाल संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार भारी बारिश हो रही है।

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लोकसभा अध्यक्ष ने नए संसद भवन के मकर द्वार पर पोर्च बनाने की संभावना इसलिए तलाशने को कहा है, ताकि सांसदों को एंट्री और निकास के दौरान खराब मौसम से राहत मिल सके। मकर द्वार नए संसद भवन के प्रमुख प्रवेश द्वारों में शामिल है। बारिश के दौरान यहां सांसदों और अन्य लोगों को कुछ समय खुले में खड़ा रहना पड़ सकता है। प्रस्तावित बरामदा बनने के बाद प्रवेश द्वार के सामने एक ढका हुआ स्थान उपलब्ध होगा, जहां सांसद बारिश या धूप से बच सकेंगे।

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मकर द्वार पर फोकस

अधिकारियों ने बताया कि पुराने संसद भवन में अलग-अलग प्रवेश द्वारों पर पहले से ही बरामदे की व्यवस्था है। इनमें सांसदों के लिए इस्तेमाल होने वाला एंट्री गेट भी शामिल है। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नए संसद भवन के मकर द्वार पर भी इसी तरह की सुविधा तैयार करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने वास्तुकारों और सीपीडब्ल्यूडी से यह जांचने को कहा है कि नए भवन की संरचना और डिजाइन को ध्यान में रखते हुए यहां बरामदा किस तरह बनाया जा सकता है।

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इस बीच, संसद भवन के बाहर बारिश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खड़े होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। गुरुवार को दोनों नेताओं को संसद भवन के बाहर बारिश के दौरान बिना छाते के खड़े देखा गया था। राजधानी में मॉनसून की सक्रियता के बीच हुई तेज बारिश ने संसद परिसर में भी लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं। ऐसे में मकर द्वार पर सांसदों को मौसम से बचाने के लिए स्थायी व्यवस्था बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया है।

Niteesh Kumar

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Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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