सांसदों को धूप और बारिश से बचाना है, संसद के मकर द्वार पर पोर्च बनाने का प्लान
मकर द्वार नए संसद भवन के प्रमुख प्रवेश द्वारों में शामिल है। बारिश के दौरान यहां सांसदों और अन्य लोगों को कुछ समय खुले में खड़ा रहना पड़ सकता है। प्रस्तावित बरामदा बनने के बाद एंट्री गेट के सामने एक ढका हुआ स्थान उपलब्ध होगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन के मकर द्वार पर सांसदों को बारिश और तेज धूप से बचाने के लिए बरामदा बनाने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को उन्होंने वास्तुकारों और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) के अधिकारियों से कहा कि वे इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करें। अधिकारियों के अनुसार, बिरला का मानना है कि संसद भवन के प्रवेश द्वार पर खड़े रहने वाले सांसदों के लिए इस तरह की सुविधा उपयोगी होगी। फिलहाल संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार भारी बारिश हो रही है।
लोकसभा अध्यक्ष ने नए संसद भवन के मकर द्वार पर पोर्च बनाने की संभावना इसलिए तलाशने को कहा है, ताकि सांसदों को एंट्री और निकास के दौरान खराब मौसम से राहत मिल सके। मकर द्वार नए संसद भवन के प्रमुख प्रवेश द्वारों में शामिल है। बारिश के दौरान यहां सांसदों और अन्य लोगों को कुछ समय खुले में खड़ा रहना पड़ सकता है। प्रस्तावित बरामदा बनने के बाद प्रवेश द्वार के सामने एक ढका हुआ स्थान उपलब्ध होगा, जहां सांसद बारिश या धूप से बच सकेंगे।
मकर द्वार पर फोकस
अधिकारियों ने बताया कि पुराने संसद भवन में अलग-अलग प्रवेश द्वारों पर पहले से ही बरामदे की व्यवस्था है। इनमें सांसदों के लिए इस्तेमाल होने वाला एंट्री गेट भी शामिल है। इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नए संसद भवन के मकर द्वार पर भी इसी तरह की सुविधा तैयार करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने वास्तुकारों और सीपीडब्ल्यूडी से यह जांचने को कहा है कि नए भवन की संरचना और डिजाइन को ध्यान में रखते हुए यहां बरामदा किस तरह बनाया जा सकता है।
इस बीच, संसद भवन के बाहर बारिश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खड़े होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। गुरुवार को दोनों नेताओं को संसद भवन के बाहर बारिश के दौरान बिना छाते के खड़े देखा गया था। राजधानी में मॉनसून की सक्रियता के बीच हुई तेज बारिश ने संसद परिसर में भी लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं। ऐसे में मकर द्वार पर सांसदों को मौसम से बचाने के लिए स्थायी व्यवस्था बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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