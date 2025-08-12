Hindi NewsIndia NewsLok Sabha Speaker Om Birla Announces Probe Panel Against Cash Row Judge Yashwant Varma
जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू, स्पीकर ने महाभियोग प्रस्ताव पर बनाई कमेटी, 3 नाम कौन-कौन
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मुझे रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव मिले हैं। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए समावेदन मिला है।
Tue, 12 Aug 2025 12:35 PM
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने कर दिया है। उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन का ऐलान किया है। कमेटी जस्टिस वर्मा के मामले की जांच कर लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी में तीन लोगों को रखा गया है। इनमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य हैं।
