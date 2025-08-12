Lok Sabha Speaker Om Birla Announces Probe Panel Against Cash Row Judge Yashwant Varma जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू, स्पीकर ने महाभियोग प्रस्ताव पर बनाई कमेटी, 3 नाम कौन-कौन, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsLok Sabha Speaker Om Birla Announces Probe Panel Against Cash Row Judge Yashwant Varma

जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू, स्पीकर ने महाभियोग प्रस्ताव पर बनाई कमेटी, 3 नाम कौन-कौन

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मुझे रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव मिले हैं। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए समावेदन मिला है।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 12:35 PM
share Share
Follow Us on
जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू, स्पीकर ने महाभियोग प्रस्ताव पर बनाई कमेटी, 3 नाम कौन-कौन

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने कर दिया है। उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन का ऐलान किया है। कमेटी जस्टिस वर्मा के मामले की जांच कर लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी में तीन लोगों को रखा गया है। इनमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य हैं।

Justice Yashwant Varma
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।