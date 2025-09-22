Lok Sabha Speaker engages two lawyers for advice on impeachment of Justice Yashwant Varma जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग केस में LS स्पीकर ने दो को बनाया सलाहकार; कौन हैं दोनों, क्या काम?, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsLok Sabha Speaker engages two lawyers for advice on impeachment of Justice Yashwant Varma

जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग केस में LS स्पीकर ने दो को बनाया सलाहकार; कौन हैं दोनों, क्या काम?

SC के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के CJ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता बी. वासुदेव आचार्य की तीन सदस्यीय समिति को सलाह देने के लिए स्पीकर ने अधिवक्ता रोहन सिंह और समीक्षा दुआ को सलाहकार नियुक्त किया है।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 11:00 AM
share Share
Follow Us on
जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग केस में LS स्पीकर ने दो को बनाया सलाहकार; कौन हैं दोनों, क्या काम?

नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद से विवादों में फंसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का मामला फिलहाल लोकसभा में लंबित है क्योंकि मामले की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उसी समिति को सहयोग करने के लिए दो वकीलों को बतौर सलाहकार नियुक्त किया है।

लोकसभा सचिवालय से जारी 19 सितंबर के आदेश को मुताबिक, अधिवक्ता रोहन सिंह और समीक्षा दुआ को इस समिति की सहायता के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है ताकि उन आधारों का आकलन किया जा सके जिनके आधार पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग पारित कराया जा सके और उन्हें पद से हटाया जा सके।

ये भी पढ़ें:जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू, स्पीकर ने बनाई कमेटी, तीन नाम कौन-कौन?

पिछले महीने स्पीकर ने बनाई थी समिति

बता दें कि इससे पहले पिछले महीने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 12 अगस्त को लोकसभा अध्यक्ष ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उनके आधिकारिक आवास पर नकदी मिलने की जाँच के लिए एक समिति का गठन किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक आंतरिक समिति ने पहले ही जस्टिस वर्मा को मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की थी।

146 सांसदों ने दस्तखत किए थे

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट नियमानुसार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी मौजूदा जज के विरुद्ध कार्रवाई का सुझाव या सिफारिश कर सकता है, लेकिन उन पर महाभियोग चलाने का अधिकार संसद के पास है। उसी सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ अगस्त में लोकसभा में प्रस्ताव दिया था। उस प्रस्ताव पर 146 सांसदों ने दस्तखत किए थे, जिसे स्वीकार करते हुए लोकसभा स्पीकर ने दो जजों और एक वरिष्ठ कानूनविद की अगुवाई में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है।

ये भी पढ़ें:जिस महाभियोग की वजह से धनखड़ ने छोड़ा पद, वह राज्यसभा में स्वीकार नहीं; आगे क्या

तीन सदस्यीय समिति में कौन-कौन?

इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता बी. वासुदेव आचार्य शामिल हैं। इसी तीन सदस्यीय समिति को सलाह देने के लिए अब स्पीकर ने अधिवक्ता रोहन सिंह और समीक्षा दुआ को सलाहकार नियुक्त किया है।

Justice Yashwant Varma
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।