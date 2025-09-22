जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग केस में LS स्पीकर ने दो को बनाया सलाहकार; कौन हैं दोनों, क्या काम?

SC के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के CJ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता बी. वासुदेव आचार्य की तीन सदस्यीय समिति को सलाह देने के लिए स्पीकर ने अधिवक्ता रोहन सिंह और समीक्षा दुआ को सलाहकार नियुक्त किया है।

नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद से विवादों में फंसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का मामला फिलहाल लोकसभा में लंबित है क्योंकि मामले की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उसी समिति को सहयोग करने के लिए दो वकीलों को बतौर सलाहकार नियुक्त किया है।

लोकसभा सचिवालय से जारी 19 सितंबर के आदेश को मुताबिक, अधिवक्ता रोहन सिंह और समीक्षा दुआ को इस समिति की सहायता के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है ताकि उन आधारों का आकलन किया जा सके जिनके आधार पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग पारित कराया जा सके और उन्हें पद से हटाया जा सके।

पिछले महीने स्पीकर ने बनाई थी समिति बता दें कि इससे पहले पिछले महीने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 12 अगस्त को लोकसभा अध्यक्ष ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उनके आधिकारिक आवास पर नकदी मिलने की जाँच के लिए एक समिति का गठन किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक आंतरिक समिति ने पहले ही जस्टिस वर्मा को मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की थी।

146 सांसदों ने दस्तखत किए थे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट नियमानुसार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी मौजूदा जज के विरुद्ध कार्रवाई का सुझाव या सिफारिश कर सकता है, लेकिन उन पर महाभियोग चलाने का अधिकार संसद के पास है। उसी सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ अगस्त में लोकसभा में प्रस्ताव दिया था। उस प्रस्ताव पर 146 सांसदों ने दस्तखत किए थे, जिसे स्वीकार करते हुए लोकसभा स्पीकर ने दो जजों और एक वरिष्ठ कानूनविद की अगुवाई में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है।