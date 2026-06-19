NDA को ताकत बढ़ाने चाहिए इस दल का साथ, रहता है खिलाफ; लोकसभा में कितने हैं सांसद

मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले ही दिल्ली में हलचल जारी है। दरअसल, सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस में टूट की शुरुआत हुई और अब शिवसेना यूबीटी में भी इस तरह की अटकलें हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हुए थे।

लोकसभा में NDA ताकत बढ़ सकती है। इसकी वजह हाल ही में हुई तृणमूल कांग्रेस में टूट और शिवसेना यूबीटी में बगावत है। हालांकि, इसके बाद भी सत्तारूढ़ गठबंधन का दो तिहाई तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है। हालांकि, विपक्ष के कुछ और दल अगर एनडीए का समर्थन करते हैं, तो सरकार के लिए संविधान संशोधन बिलों की राह आसान हो सकती है।

DMK से हो रही है बात खबरें हैं कि मॉनसून सत्र के दौरान सरकार परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पास कराने की कोशिश कर सकती है। कम समर्थन के चलते अप्रैल में यह बिल पास नहीं हो सका था। अब कहा जा रहा है कि NDA एमके स्टालिन की अगुवाई वाले द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम के संपर्क में है, लेकिन डीएमके ने अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।

खास बात है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में हार के बाद DMK और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया था, जिसके बाद स्टालिन की पार्टी ने INDIA अलायंस से भी दूरी बना ली थी। अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पार्टी सदन में एनडीए को समर्थन दे सकती है। तीन सीटें खाली होने के बाद लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 360 है और एनडीए ने पिछले प्रयास में 298 मत जुटाए थे।

कैसे बदला गणित तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद बागी हुए हैं और NCPI में विलय के जरिए एनडीए को समर्थन देने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद भी छिटक सकते हैं। इस लिहाज से NDA के लिए आंकड़ा 26 बढ़ा है और कुल समर्थन 319 पर पहुंच गया है। हालांकि, यह संख्या अब भी दो तिहाई बहुमत से काफी दूर है। खास बात है कि सदन में डीएमके के 22 सांसद हैं। हालांकि, यह तय नहीं है कि द्रमुक विधेयक का समर्थन करेगा या नहीं।

दूर रहे तो भी फायदा, लेकिन जीत तय नहीं अगर द्रमुक दूर रहती है, तो भी बहुमत का आंकड़ा 345 पर पहुंचेगा। इस लिहाज से एनडीए को 26 और सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दावा किया था कि आप के लोकसभा सांसद भी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। आप के पास कुल 3 लोकसभा सांसद हैं। वहीं, दावा किया जा रहा है कि 37 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी में भी टूट हो सकती है।

824 हो जाएंगी सीटें हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के एक कार्यपत्र में 'लक्षित परिसीमन' मॉडल का प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत 170 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को छोटी इकाइयों में बांटा जाएगा ताकि निचले सदन की सदस्य संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 824 किया जा सके और चुनावी भागीदारी को बेहतर बनाया जा सके।

ईएसी-पीएम का पेपर 59 चुनाव क्षेत्रों को दो हिस्सों में और 111 चुनाव क्षेत्रों को तीन हिस्सों में बांटकर कुल 824 चुनाव क्षेत्र बनाने का सुझाव देता है। प्रस्तावित मॉडल के तहत, 59 प्रस्तावित दो-तरफा विभाजन में से 22 अकेले केरल और तमिलनाडु में होंगे।

तीन-तरफ़ा विभाजन की स्थिति में, सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश (17), महाराष्ट्र (12), बिहार (10) और पश्चिम बंगाल (10) को मिलेगा। इस फ़ॉर्मूले को लागू करने से लोकसभा में दक्षिणी राज्यों और ज्यादा आबादी वाले उत्तरी व पश्चिमी राज्यों की सीटों का हिस्सा मोटे तौर पर वैसा ही रहेगा। क्रमशः 23.6 प्रतिशत के मुकाबले 23.7 प्रतिशत, और 45.2 प्रतिशत के मुक़ाबले 45.6 प्रतिशत।