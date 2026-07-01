अब दिल्ली में पावरफुल होंगे एकनाथ शिंदे, NDA में बढ़ेगा कद; ये 2 सांसद बनेंगे मंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री मंडल में बदलाव कब तक होगा, यह जानकारी स्पष्ट नहीं है। हालांकि, अटकलें हैं कि कुछ ही दिनों में सत्तारूढ़ गठबंधन बड़ा फैसला ले सकता है। इसमें शिवसेना के 2 सांसदों के शामिल होने की चर्चा है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कद अब दिल्ली में भी बढ़ने के आसार हैं। खबर है कि शिवसेना से 2 सांसद मंत्री बनने वाले हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। ये अटकलें ऐसे समय पर लगाई जा रही हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी जोरों पर है। फिलहाल, इसकी तारीख और नाम स्पष्ट नहीं हैं।

दिल्ली रवाना हो रहे हैं एकनाथ शिंदे टीवी9 मराठी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि श्रीकांत शिंदे और ओमराजे निम्बालकर मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। खबरें ये भी हैं कि बुधवार को शिंदे दिल्ली रवाना हो रहे हैं। हालांकि, इसपर डिप्टी सीएम ने अब तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं, शिवसेना की तरफ से भी नामों का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।

ऑपरेशन टाइगर का ईनाम? श्रीकांत शिंदे, डिप्टी सीएम एकनाथ के बेटे हैं। उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र में हुए ऑपरेशन टाइगर का सबसे अहम सूत्रधार माना जाता है। इसके तहत शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) के 6 सांसदों ने पाला बदल लिया था और शिवसेना को समर्थन दिया था। अटकलें ये भी थीं कि मंत्री पद के लिए संजय दीना पाटिल के नाम पर भी विचार किया जा सकता है।

अभी और भी टूटेगी शिवसेना यूबीटी? 26 जून को ही मंत्री गुलाबराव पाटिल ने जूनियर शिंदे की तारीफ की थी। साथ ही उन्होंने अगले मुहिम का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, 'जल्द ही एक और ऐसी ही मुहिम सफल होगी। एकनाथ शिंदे ज्यादा बात नहीं करते। वे केवल अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हैं, और जब भी वे ऐसा करते हैं, तो यह इस बात का संकेत होता है कि उनकी राजनीतिक रणनीति सफल हो गई है। यहां तक कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी यह बात स्वीकार की है।'

उन्होंने कहा था, 'उद्धव ठाकरे की सेना से 14 से अधिक विधायक अलग हो जाएंगे। सही समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हो सकते हैं।'

NDA में बढ़ेगा कद