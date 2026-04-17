Lok Sabha Live: महिला आरक्षण अधिनियम लागू, कांग्रेस ने अधिसूचना को बताया विचित्र

17 Apr 2026, 06:37:27 AM IST
Nari Shakti Vandan Adhiniyam: कंगना रनोत ने पीएम मोदी को बताया सबसे बड़ा नारीवादी
Nari Shakti Vandan Adhiniyam: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सबसे बड़ा नारीवादी बताया और एक चर्चित फिल्म के संवाद का हवाला देते हुए उल्लेख किया कि ''सरकार ने देश की बेटियों और महिलाओं से कहा है, सारे पिंजरे टूट गए, सारी दीवारें टूट गईं, जा जी ले अपनी जिंदगी।'' कंगना ने हिन्दी फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के मशहूर संवाद 'जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी' का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की।
17 Apr 2026, 06:35:06 AM IST
Nari Shakti Vandan Adhiniyam: 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' अधिसूचना को कांग्रेस ने बताया विचित्र
Nari Shakti Vandan Adhiniyam: कांग्रेस ने गुरुवार को सरकार द्वारा सितंबर 2023 में पारित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को अधिसूचित किए जाने को ''बिल्कुल विचित्र'' बताया, और कहा कि यह तब किया गया जब इसमें संशोधनों पर चर्चा की जा रही है तथा कल लोकसभा में इस पर मतदान होना है।
अधिसूचना के अनुसार, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा 16 अप्रैल, 2026 को वह तिथि घोषित करती है जिस दिन से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।