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Lok Sabha Live: महिला आरक्षण अधिनियम लागू, कांग्रेस ने अधिसूचना को बताया विचित्र

Nari Shakti Vandan Adhiniyam: परिसीमन और महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए चर्चा के उद्देश्य से तीन दिवसीय संसद का विशेष सत्र चल रहा है। आज इसका दूसरा दिन है। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है।

Lok Sabha Live: महिला आरक्षण अधिनियम लागू, कांग्रेस ने अधिसूचना को बताया विचित्र

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Ankit Ojha| लाइव हिन्दुस्तान | Fri, 17 Apr 2026 06:37 AM IST
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Nari Shakti Vandan Adhiniyam: महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन और परिसीमन बिल 2026 को लेकर तीन दिनों का संसद का विशेष सत्र चल रहा है। 16 अप्रैल से शुरू हुए इस सत्रों का आज दूसरा दिन है। इस सत्र का उद्देश्य लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 तक करने के लिए परिसीमन और महिला आरक्षण पर चर्चा है। कुल सीटों की 33 फीसदी सीटों महिलाओँ के लिए आरक्षित की जाएंगी। यह व्यवस्था 15 सालों के लिए लागू की जाएगी और संसद चाहे तो इसे बढ़ा सकती है।

महिला आरक्ष कानून लागू?

महिला आरक्षण अधिनियम 2023 गुरुवार से लागू हो गया। केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। हालांकि, यह तुरंत पता नहीं चल पाया है कि संसद में इस कानून में संशोधन करने और इसे 2029 में लागू करने पर जारी चर्चा के बीच 2023 के अधिनियम को 16 अप्रैल से प्रभावी क्यों अधिसूचित किया गया। कानून को लागू करने के संबंध में एक अधिकारी ने ''तकनीकी खामियों'' का हवाला दिया, लेकिन इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया। अधिकारी ने कहा कि हालांकि अधिनियम लागू हो चुका है, लेकिन मौजूदा सदन में आरक्षण को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसे अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही क्रियान्वित किया जा सकता है। अधिसूचना के अनुसार, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा 16 अप्रैल, 2026 को वह तिथि घोषित करती है जिस दिन से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

सितंबर 2023 में, संसद ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित किया था, जिसे आमतौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जो विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। 2023 के कानून के तहत, आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं हो पाता, क्योंकि यह 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने से जुड़ा हुआ है।

17 Apr 2026, 06:37:27 AM IST

Nari Shakti Vandan Adhiniyam: कंगना रनोत ने पीएम मोदी को बताया सबसे बड़ा नारीवादी

Nari Shakti Vandan Adhiniyam: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सबसे बड़ा नारीवादी बताया और एक चर्चित फिल्म के संवाद का हवाला देते हुए उल्लेख किया कि ''सरकार ने देश की बेटियों और महिलाओं से कहा है, सारे पिंजरे टूट गए, सारी दीवारें टूट गईं, जा जी ले अपनी जिंदगी।'' कंगना ने हिन्दी फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के मशहूर संवाद 'जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी' का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की।

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17 Apr 2026, 06:35:06 AM IST

Nari Shakti Vandan Adhiniyam: 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' अधिसूचना को कांग्रेस ने बताया विचित्र

Nari Shakti Vandan Adhiniyam: कांग्रेस ने गुरुवार को सरकार द्वारा सितंबर 2023 में पारित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को अधिसूचित किए जाने को ''बिल्कुल विचित्र'' बताया, और कहा कि यह तब किया गया जब इसमें संशोधनों पर चर्चा की जा रही है तथा कल लोकसभा में इस पर मतदान होना है।

अधिसूचना के अनुसार, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा 16 अप्रैल, 2026 को वह तिथि घोषित करती है जिस दिन से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

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