Lok Sabha Elections LIVE Updates: बंगाल में भीषण हुआ आखिरी चरण का रण, आज कन्याकुमारी जाएंगे PM मोदी

पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण का रण भीषण हो चला है। नौ सीटों पर हो रही जंग में बीजेपी और टीएमसी हर दांव आज़मा रहे हैं। TMC का गढ़ माने जाने वाला यह इलाक़ा बीजेपी के लिये भी इस बार नाक का सवाल बन गया है।

Kendrapara, May 29 (ANI): Prime Minister Narendra Modi seeks blessings from women supporters during a public meeting for the Lok Sabha polls and Assembly polls, in Kendrapara, Odisha on Wednesday. (ANI Photo)

Published By: Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Thu, 30 May 2024 9:02 AM Lok Sabha Elections LIVE Updates: लोकसभा चुनाव के लिए सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। इस चरण में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 1 जून को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 4 जून को होगी। पीएम मोदी आज कन्याकुमारी जाएंगे और स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। इससे पहले 28 मई को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कन्याकुमारी में ध्यान यात्रा का टेलीविजन पर प्रसारण किया गया तो उनकी पार्टी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी क्योंकि यह आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन होगा। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण का रण भीषण हो चला है। नौ सीटों पर हो रही जंग में बीजेपी और टीएमसी हर दांव आज़मा रहे हैं। टीएमसी का गढ़ माने जाने वाला यह इलाक़ा बीजेपी के लिये भी इस बार नाक का सवाल बन गया है। पीएम मोदी ने आख़िरी चरण में इस इलाक़े में आकर साफ़ संदेश दिया है कि मिशन बंगाल फ़तह करने के लिए शहरी इलाक़ों की यह सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ बने रहें। Thu, 30 May 2024 09:02 AM Thu, 30 May 2024 09:02 AM Lok Sabha Elections LIVE:मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे अमृतसर, 1 जून को पंजाब में होगी वोटिंग Lok Sabha Elections LIVE:मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने अमृतसर पहुंचे। पंजाब में 1 जून को वोटिंग होनी है ऐसे में कई दिग्गज नेताओं का वहां पहुंचना तय है। Thu, 30 May 2024 07:37 AM Thu, 30 May 2024 07:37 AM Lok Sabha Elections LIVE: राहुल गांधी की आज ओडिशा और पंजाब में रैली Lok Sabha Elections LIVE: कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ओडिशा के बालासोर में एक जनसभा करेंगे। इसके बाद राहुल पंजाब जाएंगे, जहां एसबीएस नगर जिले के खटकर कलां में सभाओं को संबोधित करेंगे। यह आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। कांग्रेस के लिए भी पंजाब एक महत्वपूर्ण राज्य है, जिस पर वह कब्जा करना चाहेगी। 2019 में कांग्रेस ने 13 में से 8 सीटें जीती थीं और 40.12% वोट शेयर हासिल किया था। Thu, 30 May 2024 07:35 AM Thu, 30 May 2024 07:35 AM Lok Sabha Elections LIVE: आज पंजाब में पीएम मोदी की रैली Lok Sabha Elections LIVE: दो महीने पहले शुरू हुए लोकसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन भाजपा अपनी गति बनाए रखने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के होशियारपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे, जबकि भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा अमृतसर, फरीदकोट और रूपनगर में रैलियां करेंगे। Thu, 30 May 2024 07:29 AM Thu, 30 May 2024 07:29 AM Lok Sabha Elections LIVE: ओडिशा में नवीन पटनायक का रोड शो Lok Sabha Elections LIVE: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को जगतसिंहपुर में एक रोड शो किया। शहर के निमापाड़ा में आयोजित रोड शो के दौरान पटनायक विशेष रूप से तैयार बस में सवार थे और सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने उनका अभिवादन किया। करीब दो किलोमीटर के रोड शो के दौरान समर्थकों ने उनका स्वागत बीजू जनता दल (बीजद) के चुनाव चिन्ह ‘शंख’ के कटआउट लेकर और झंडे लहराकर किया। Thu, 30 May 2024 07:27 AM Thu, 30 May 2024 07:27 AM Lok Sabha Elections LIVE: छत्तीसगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी धामगाये का निधन Lok Sabha Elections LIVE: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा चुनाव- 2024 में निर्दलीय प्रत्याशी विशेष पिता विनायक धामगाये का अस्वस्थता के चलते मंगलवार देर रात निधन हो गया। वह 25 वर्ष के थे। धामगाये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे। धामगाये डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम बधियाटोला के रहने वाले थे। धामगाये विधि स्नातक के लिए दूसरे वर्ष में अध्ययनरत थे। राजनांदगांव ससंदीय क्षेत्र में इस बार कुल 15 प्रत्याशी हैं। उनमें विशेष सबसे कम आयु के थे। Thu, 30 May 2024 07:24 AM Thu, 30 May 2024 07:24 AM Lok Sabha Elections LIVE: चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, कार्यक्रम के प्रसारण रोकने की मांग Lok Sabha Elections LIVE: कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी में प्रस्तावित ध्यान के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम चुनाव प्रचार के समापन तथा चुनाव की तारीख के बीच के मौन काल (साइलेंस पीरियड) के दौरान प्रचार करने का एक तरीका है। उन्होंने आयोग से इसका टेलीविजन पर प्रसारण रोकने की मांग की है। कांग्रेस ने दावा किया है कि यह कार्यक्रम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है। कांग्रेस नेताओं रणदीप सुरजेवाला, अभिषेक सिंघवी और सैयद नसीर हुसैन के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। पिछले कुछ दिनों में भाजपा द्वारा कथित आचार संहिता उल्लंघन की 27 अन्य शिकायतों के साथ आयोग को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। विपक्षी दल ने दावा किया है कि यह आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। Thu, 30 May 2024 07:22 AM Thu, 30 May 2024 07:22 AM Lok sabha election live updates: बंगाल में भीषण हुआ आख़िरी चरण का रण पश्चिम बंगाल में आख़िरी चरण का रण भीषण हो चला है। नौ सीटों पर हो रही जंग में बीजेपी और टीएमसी हर दांव आज़मा रहे हैं। टीएमसी का गढ़ माने जाने वाला यह इलाक़ा बीजेपी के लिये भी इस बार नाक का सवाल बन गया है। पीएम मोदी ने आख़िरी चरण में इस इलाक़े में आकर साफ़ संदेश दिया है कि मिशन बंगाल फ़तह करने के लिए शहरी इलाक़ों की यह सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी अगर इन इलाक़ों में जीत हासिल कर प्रवेश करने में सफल रहती है तो इसका असर लोकसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा। ममता बनर्जी को भी अपने इस गढ़ की अहमियत पता है और उन्होंने भी यहाँ अपनी पूरी ताक़त झोंक दी है। सातवें चरण में जिन 9 सीटों पर वोटिंग होनी है इन सभी पर 2019 में टीएमसी जीती थी। यहां भाजपा का स्ट्राइक रेट जीरो था । ये सभी सीटें कोलकाता के आसपास की सीटे हैं, जो शहरी इलाका है।