Lok Sabha Elections 2024 live: लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण की वोटिंग आज, एग्जिट पोल पर निगाहें

Lok Sabha Elections: अंतिम चरण में सात राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की कुल 57 सीट पर सुबह सात बजे से मतदान शुरू होगा।

Lok Sabha Elections 7th Phase LIVE Updates: लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए आज मतदान होगा। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीएम मोदी के लावा अंतिम चरण में कंगना रनौत, रवि किशन, अनुराग ठाकुर, अभिषेक बनर्जी, अफजाल अंसारी, मनीष तिवारी, रविशंकर प्रसाद जैसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एक जून को मतदान के बाद होने वाले एग्जिट पोल पर सबकी निगाहें होंगी। अंतिम चरण में सात राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की कुल 57 सीट पर सुबह सात बजे से मतदान शुरू होगा। वहीं, ओडिशा की शेष 42 विधानसभा सीट और हिमाचल प्रदेश की छह विधानसभा सीट पर उपचुनाव एक साथ होंगे। 1 जून को सातवां चरण पूरा होने के साथ 19 अप्रैल से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अब तक 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 486 सीट पर मतदान हो चुका है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ बने रहें।

Sat, 01 Jun 2024 05:35 AM

Lok Sabha Elections LIVE: पहले छह चरणों में कितना प्रतिशत रहा मतदान

पहला - 66.14

दूसरा - 66.71

तीसरा - 65.68

चौथा - 69.16

पांचवां - 62.2

Sat, 01 Jun 2024 05:33 AM

Lok Sabha Elections LIVE: अब तक 486 सीटों पर मतदान संपन्न

Lok Sabha Elections LIVE: 1 जून को सातवें चरण के पूरा होने के साथ ही 18वीं लोकसभा के लिए 19 अप्रैल से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अब तक 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 486 सीट के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। मतगणना चार जून को होगी।