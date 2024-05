LIVE UPDATES रिफ्रेश

Lok Sabha Elections 2024 LIVE: गुजरात में आज PM मोदी की धुआंधार रैली, रायबरेली-अमेठी सीट के लिए कांग्रेस करेगी कैंडिडेट का ऐलान

Lok Sabha Elections 2024 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को गुजरात में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए प्रचार करेंगे। उनके गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है।

Zaheerabad: Prime Minister Narendra Modi with Union Minister G. Kishan Reddy during a public meeting for Lok Sabha elections, in Zaheerabad, Telangana, Tuesday, April 30, 2024. (PTI Photo)(PTI04_30_2024_000299A)

Published By: Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Thu, 2 May 2024 8:06 AM Lok Sabha Elections 2024 LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को गुजरात में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए प्रचार करेंगे। उनके गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आनंद और खेड़ा लोकसभा क्षेत्रों के भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में आनंद के शास्त्री मैदान में एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं, कांग्रेस पार्टी रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट के लिए आज उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने वाली है।

Thu, 02 May 2024 08:06 AM Thu, 02 May 2024 08:06 AM Lok sabha election live: मतदान बढ़ाने के लिए भाजपा की विशेष योजना Lok sabha election live: लोकसभा चुनावों के पहले दो चरणों में अपेक्षाकृत कम मतदान को देखते हुए भाजपा ने मतदान बढ़ाने और अपने पक्ष में ज्यादा समर्थन जुटाने के लिए बूथ कार्यकर्ताओं को खास जिम्मेदारी सौंपी है। एक कार्यकर्ता के पास 20 मतदाताओं की जिम्मेदारी होगी, जिनका मतदान कराना वह सुनिश्चित करेगा। Thu, 02 May 2024 07:57 AM Thu, 02 May 2024 07:57 AM Lok Sabha Elections LIVE: कांग्रेस से निष्कासित निरुपम 19 वर्ष बाद शिवसेना में शामिल होंगे Lok Sabha Elections LIVE: शिवसेना से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले संजय निरुपम की 19 साल के बाद फिर से घर वापसी होगी। कांग्रेस द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद वह आज महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे-नीत शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। निरुपम 2005 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्हें महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया था। वह 2009 के लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर से भाजपा के दिग्गज नेता राम नाइक को मामूली अंतर से हराकर सांसद निर्वाचित हुए। कांग्रेस में 19 साल तक रहने के दौरान उन्होंने कई पदों पर काम किया। मुंबई इकाई के प्रमुख पद की जिम्मेदारी भी निभाई। Thu, 02 May 2024 07:55 AM Thu, 02 May 2024 07:55 AM Lok sabha election live: अमेठी-रायबरेली सीट पर आज खत्म होगा सस्पेंस उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीटों पर कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस खत्म होने की संभावना है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्णय लेने का अधिकार दिया है, जिसकी घोषणा 24 घंटे के भीतर की जाएगी।