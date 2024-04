LIVE UPDATES रिफ्रेश

LIVE: कांग्रेस आज जारी करेगी चुनावी घोषणापत्र, 5 न्याय और 25 गारंटी पर रहेगा जोर

कांग्रेस ने युवा न्याय के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए अप्रेंटिस कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है।

New Delhi, Apr 03 (ANI): Congress President Mallikarjun Kharge with Delhi party president Arvinder Singh Lovely, party leaders Deepak Babaria, Subhash Chopra and Jairam

Published By: Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Fri, 05 Apr 2024 08:11 AM आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। जैसे-जैसे यह तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे-वैसे चुनावी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणापत्र जारी करेगी, जो कि पांच न्याय और 25 गारंटी पर आधारित होगा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में घोषणापत्र जारी करेंगे। इसके अगले दिन जयपुर व हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी जिनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राजस्थान के दौरे पर पहुंच रहे हैं। जयपुर के बाद मोदी शेखावाटी के चूरू पहुंचेंगे, जहां वह बीजेपी के उम्मीदवार और पद्मश्री से सम्मानित पैरालंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया के लिए वोट मांगेंगे। साथ ही यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ... Fri, 05 Apr 2024 08:11 AM Fri, 05 Apr 2024 08:11 AM Lok Sabha elections: चुनावी बॉण्ड योजना को खत्म करने से काले धन की भूमिका बढ़ेगी- अश्विनी कुमार Lok Sabha elections 2024: पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा कि आम चुनाव के ठीक पहले चुनावी बॉण्ड योजना को खत्म करने से काले धन की भूमिका बढ़ जाएगी। अपनी पुस्तक ‘ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट: रीविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर’ पर चर्चा के दौरान कुमार ने यह बात कही। उन्होंने दावा किया कि भारत में लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है और इसे इसकी संस्थाओं द्वारा नहीं, बल्कि लोगों की ओर से ही बचाया जाएगा। Fri, 05 Apr 2024 07:41 AM Fri, 05 Apr 2024 07:41 AM Lok Sabha elections: मैंने अपने सभी त्योहार आसनसोल में बिताए- शत्रुघ्न सिन्हा Lok Sabha elections 2024: टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, 'यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे नाम की घोषणा (लोकसभा उम्मीदवारी के लिए) पश्चिम बंगाल और देश में सबसे पहले की गई, जो हमने ईमानदारी और सच्चाई से काम करने की कोशिश की है। शायद यह उसी का नतीजा है। मैंने अपने सभी त्योहार आसनसोल में बिताए हैं। हमने जो रिकॉर्ड बनाई थी, हम उस रिकॉर्ड को अबकी बार तोड़ने की कोशिश करेंगे।' Fri, 05 Apr 2024 07:39 AM Fri, 05 Apr 2024 07:39 AM Lok Sabha elections: श्रमिक न्याय और नारी न्याय में क्या वादे Lok Sabha elections 2024: कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। उसने नारी न्याय के अंतर्गत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1-1 लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।