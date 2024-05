LIVE UPDATES रिफ्रेश

Lok Sabha Elections 2024: चुनाव के आखिरी चरण से पहले पीएम मोदी की मौन साधना, पत्नी संग शाह ने भी की पूजा-अर्चना

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण 1 जून को है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में 45 घंटे की मौन साधना कर रहे हैं।

**EDS: VIDEO GRAB VIA @BJP4India** Kanyakumari: Prime Minister Narendra Modi offers prayers at Bhagwati Amman Temple, in Kanyakumari, Tamil Nadu, Thursday, May 30, 2024. (PTI Photo)(PTI05_30_2024_000198B)

Published By: Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Fri, 31 May 2024 8:35 AM Lok Sabha Elections Live 2024: लोकसभा चुनाव के आखिरी यानी सातवें चरण के लिए भी चुनाव प्रचार थम चुका है। इस साइलेंट आवर में प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 45 घंटे की मौन साधना कर रहे हैं। उन्होंने भगवति अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मौन व्रत शुरू कर दिया। प्रशासन की ओर से उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसके बाद वह विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास तमिल संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को देखने भी जा सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री 1 जून की शाम तक साधना करेंगे। वहीं विपक्ष ने इसे चुनावी हथकंडा बताया है और चुनाव आयोग से इसकी मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग भी की थी। आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार और पंजाब की सभी 13 सीटों पर मतदान होना है। अब केवल 57 सीटें ही वोटिंग के लिए बची हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह भी पूजा-अर्चना कर रहे हैं। वह पहले वाराणसी पहुंचे थे। इके बाद पत्नी के साथ उन्होंने तमिलनाडु के तिरुमायम स्थित कोट्टई भैरवर मंदिर में पूजा अर्चना की। अन्नामलाई ने बताया कि बताया केंद्रीय मंत्री ने संकल्प लिया था कि चुनाव समाप्त होने से पहले वह मंदिर जाएंगे और भैरवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बता दें कि आखिरी चरण का चुनाव इसलिए भी खास माना जात रहा है क्योंकि पंजाब और पश्चिम बंगाल में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। इस चरण में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर मुकाबला है। इस बार बीजेपी को सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल से उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि इस बार बीजेपी को सर्वाधिक फायदा पश्चिम बंगाल में होने वाला है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ बने रहें।

Fri, 31 May 2024 08:35 AM Fri, 31 May 2024 08:35 AM Lok Sabha Election Live: डॉ. मनमोहन सिंह के पत्र पर क्या बोली भाजपा Lok Sabha Election Live: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर पूर्व प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह द्वारा की गई टिप्पणी को ‘‘हास्यास्पद’’ बताया।केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि सक्रिय राजनीति छोड़ने के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री ने देश की जनता को गुमराह करने की अपनी आदत नहीं छोड़ी है। मनमोहन सिंह ने लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के तहत एक जून को होने वाले मतदान से पहले पंजाब के मतदाताओं से अपील करते हुए आरोप लगाया कि मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान ‘द्वेषपूर्ण भाषण’ देकर सार्वजनिक संवाद के साथ ही प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कम किया है। Fri, 31 May 2024 07:52 AM Fri, 31 May 2024 07:52 AM Lok Sabha Election Live: भाषणों से पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा कर कर दी- डॉ. मनमोहन सिंह Lok Sabha Election Live: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर चुनाव प्रचार के दौरान ‘द्वेषपूर्ण भाषण’ देकर सार्वजनिक संवाद के साथ ही प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी कम करने का आरोप लगाया। सिंह ने लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के तहत एक जून को होने वाले मतदान से पहले पंजाब के मतदाताओं से अपील करते हुए दावा किया कि केवल कांग्रेस ही है जो ऐसा विकासोन्मुख प्रगतिशील भविष्य सुनिश्चित कर सकती है, जहां लोकतंत्र और संविधान की रक्षा होगी।

पंजाब के मतदाताओं को लिखे एक पत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सशस्त्र बलों पर अग्निवीर योजना थोपने का भी आरोप लगाया और कहा, ‘‘भाजपा सोचती है कि देशभक्ति, शौर्य और सेवा का मूल्य केवल चार साल है। यह उनके नकली राष्ट्रवाद को दर्शाता है।’’ Fri, 31 May 2024 07:32 AM Fri, 31 May 2024 07:32 AM Lok Sabha Election LIve: PM मोदी की रैली रोकने की साजिश? Lok Sabha Election LIve: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पंजाब इकाई के नेता तीक्ष्ण सूद ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि कंडी नहर से भंगी चोए नदी तक छोड़ा गया पानी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक रैली स्थल तक पहुंच सकता था। सूद ने आरोप लगाया कि नहर से पानी छोड़कर मोदी की रैली को रोकने की कोशिश की गई।मोदी ने आज यहां दशहरा मैदान में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। Fri, 31 May 2024 07:31 AM Fri, 31 May 2024 07:31 AM Lok Sabha Election LIve: कन्याकुमारी के समुद्र तट पर कड़ा पहरा Lok Sabha Election LIve: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौन साधना के दौरान नौसेना और भारतीय तटरक्षक जहाजों को समुद्र तट पर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा कन्याकुमारी के तट पर तीन दिनों के लिए मछुआरों को भी मछली पकड़ने से रोक दिया गया है। माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने यहां शिला पर तीन दिन तक ध्यान किया था। इसी स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी भी मौन साधना कर रहे हैं। Fri, 31 May 2024 07:27 AM Fri, 31 May 2024 07:27 AM Lok Sabha Election LIve: तमिलनाडु के मंदिर पहुंचे अमित शाह Lok Sabha Election LIve: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु के तिरुमायम स्थित कोट्टई भैरवर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान अमित शाह के साथ उनकी पत्नी सोनल शाह भी थीं। मंदिर के पुजारी ने शॉल और माला पहनाकर दंपति का स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने दर्शन की तस्वीर सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर साझा करते हुए पोस्ट किया, ‘‘तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई में कोट्टई भैरवर मंदिर में पूजा-अर्चना की। सभी की खुशहाली और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा।’’