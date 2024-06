LIVE UPDATES रिफ्रेश

Lok Sabha ECI Result LIVE: इधर-उधर से नहीं, सीधे चुनाव आयोग की वेबसाइट से देखें लोकसभा रिजल्ट के आंकड़े

Lok Sabha ECI Result LIVE: लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा हो रही है। इस ब्लॉग में हम आपको चुनाव आयोग (Election Commission) की आधिकारिक वेबसाइट के आंकड़े बता रहे हैं।

Lok Sabha Election Result 2024 results eci gov in Live Election Commission Official Chunav Data Who is Winning BJP Congress PM Modi Rahul Gandhi

Published By: Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Tue, 4 Jun 2024 9:26 AM results.eci.gov.in, Lok Sabha Election Result 2024 Live Updates: लोकसभा चुनाव में सात चरणों के मतदान के बाद आज नतीजों का ऐलान हो रहा है। सुबह आठ बजते ही देशभर में काउंटिंग शुरू हो गई। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों वाले इंडिया गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है। बीजेपी लगातार तीसरी बार बहुमत का आंकड़ा हासिल करने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का कहना है कि इंडिया गठबंधन की ही जीत होने जा रही है। ऐसे में सबकी नजरें लोकसभा चुनाव के नतीजों पर लगी हुई हैं। इस ब्लॉग में हम आपको चुनाव आयोग (Election Commission) की आधिकारिक वेबसाइट के आंकड़े बताएंगे। Lok Sabha Election Result Election Commission Live Updates: Tue, 04 Jun 2024 09:26 AM Tue, 04 Jun 2024 09:26 AM Election Result: कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय छह हजार वोटों से आगे Varanasi Seat Result: चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी के मुकाबले कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय आगे चल रहे हैं। अजय राय को छह हजार वोटों से बढ़त हासिल है। Tue, 04 Jun 2024 09:09 AM Tue, 04 Jun 2024 09:09 AM Lok Sabha Election Result: यूपी में सपा 15 सीटों पर चल रही आगे Lok Sabha Election Result Live: लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, रुझानों में अब तक बीजेपी आगे चल रही है। अभी तक 172 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें 92 पर बीजेपी, 33 पर कांग्रेस आगे चल रही। सपा को 15 सीटों पर बढ़त हासिल है, जबकि आम आदमी पार्टी छह सीटों पर आगे चल रही है। Tue, 04 Jun 2024 09:05 AM Tue, 04 Jun 2024 09:05 AM Election Result: आम आदमी पार्टी और सपा को 5-5 सीटों पर बढ़त Lok Sabha Result: चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार, आम आदमी पार्टी को पांच और सपा को पांच सीटों पर बढ़त हासिल है। इसके अलावा टीडीपी तीन, जेडीएस दो, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा दो, एनपीएफ एक, अकाली दल एक सीट पर आगे चल रहा है। Tue, 04 Jun 2024 08:54 AM Tue, 04 Jun 2024 08:54 AM Lok Sabha Election Result: 64 सीटों पर बीजेपी को बढ़त Lok Sabha Election Result Live: लोकसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार, शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल गई है। अभी 109 सीटों के रुझान आए हैं, जिसमें से 64 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही, जबकि कांग्रेस को 20 सीटों पर बढ़त हासिल है। वहीं, सपा पांच, आप पांच सीटों पर आगे है। इसके अलावा, टीडीपी को तीन सीटों पर बढ़त हासिल है। Tue, 04 Jun 2024 08:39 AM Tue, 04 Jun 2024 08:39 AM Lok Sabha Result: अब तक आठ सीटों पर आया रुझान results.eci.gov.in: चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट कुल 543 लोकसभा सीटों में से अब तक आठ सीटों पर रुझान सामने आ चुका है। बीजेपी को पांच सीटों पर बढ़त हासिल है, जबकि बाकी तीन सीटों पर अन्य क्षेत्रीय दल को बढ़त है।